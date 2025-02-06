Роналду обратился к Марсело по случаю его ухода из футбола

Криштиану Роналду опубликовал пост на тему окончания карьеры Марсело.

«Брат, какая невероятная карьера! Мы многое прошли вместе. Были годы побед, незабываемых моментов.

Ты – друг по жизни, больше, чем партнер по команде. Спасибо за все, товарищ. Желаю тебе всего наилучшего на новом этапе», – написал Роналду.