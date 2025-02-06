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Роналду обратился к Марсело по случаю его ухода из футбола

Криштиану Роналду опубликовал пост на тему окончания карьеры Марсело.

«Брат, какая невероятная карьера! Мы многое прошли вместе. Были годы побед, незабываемых моментов.

Ты – друг по жизни, больше, чем партнер по команде. Спасибо за все, товарищ. Желаю тебе всего наилучшего на новом этапе», – написал Роналду.

  • В составе «Реала» Марсело 6 раз победил в чемпионате Испании, по 5 – в Лиге чемпионов и Суперкубке Испании, 4 раза выиграл клубный ЧМ, 3 – Суперкубок УЕФА, 2 – Кубок Испании.
  • С февраля 2023 года по ноябрь 2024-го он выступал за «Флуминенсе», в котором также начинал карьеру. С бразильским клубом он выиграл Кубок Либертадорес и Рекопу (Суперкубок) Южной Америки. Также два раза побеждал в чемпионате штата Рио-де-Жанейро и выигрывал Трофей Рио.
  • 36-летний Марсело также выступал за греческий «Олимпиакос».

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Источник: «Бомбардир»

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06.02.2025 19:24
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Комментарии (1)
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