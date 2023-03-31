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  • Газзаев назвал самый обидный срыв трансфера в ЦСКА: «Через два дня игрока забрал «Реал»

Газзаев назвал самый обидный срыв трансфера в ЦСКА: «Через два дня игрока забрал «Реал»

31 марта 2023, 13:00
6

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о сорвавшемся трансфере защитника экс-защитника «Реала» Марсело в московский клуб.

– Самый обидно сорвавшийся трансфер в ЦСКА для вас?

– Марсело. Один агент прислал мне кассету, сказал: «Посмотри, стоящий игрок». Я когда увидел его, сразу понял, что это талант.

У нас уже была договоренность – и с агентом, и с клубом, и с игроком. Там нужно было принять решение в течение недели. Уже все было обговорено. Но селекционный отдел по каким‑то причинам затягивал решение этого вопроса. Более того, посылали туда скаута посмотреть Марсело. Вернулся скаут и говорит: «Хороший игрок, но в обороне не отрабатывает».

И через два дня этого игрока, который не отрабатывает в обороне, «Реал Мадрид» подписал на 7 лет. Вот и все. Это самый обидный трансфер, потому что Марсело реально был готов перейти в ЦСКА.

– Какая была первая мысль, когда узнали о трансфере в «Реал»?

– Сказал: «Ну что, в «Реале», видимо, люди не разбираются в футболе…»

  • 34-летний Марсело – воспитанник «Флуминенсе».
  • Он покинул клуб 16 лет назад, перейдя в «Реал», где провел 15,5 сезонов.
  • В феврале 2023 года Марсело вернулся в «Флуминенсе».

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Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига ЦСКА Реал Марсело Газзаев Валерий
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1680258966
Хотели как лучше, получилось как всегда. ""
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raritet
1680259849
Нужно сказать , тем не менее, в нашей лиге все таки появлялись хорошие " гастарбайтеры".
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DeStar
1680262127
да на самом деле не столь дело в уровне игрока, а в его раскрытии. я искренне верю ,если бы нынешние звезды в возрасте лет 20 перешли бы играт в рпл - они бы такими звездами близко бы не стали и наоборот, уверен что есть игроки в рпл ,которых бы в 20 лет отправить в условный МЮ, реал, да хоть милан - они бы выросли до крепких игроков с мировым именем. все же "клуб/команда" красит футболиста, а не футболист команду, это мое мнение. Перешел бы холанд из БД ( уже будучи суперзведой) в какой спартак или локо или динамо- уверен- .забивал бы он меньше и играл бы хуже
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SLADE2019
1680266107
Для кого то этот срыв обидный, а для кого то счастливый. Это жизнь.
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Figo777
1680612940
Да уж... Эксперты были тогда в ЦСКА ))))))))), экспертище!
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Korsar_03
1680829326
Я бы на его месте радовался, что все так получилось. Иначе просрал бы мир такого игрока, как Марсело
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