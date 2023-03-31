Газзаев назвал самый обидный срыв трансфера в ЦСКА: «Через два дня игрока забрал «Реал»

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о сорвавшемся трансфере защитника экс-защитника «Реала» Марсело в московский клуб.

– Самый обидно сорвавшийся трансфер в ЦСКА для вас?

– Марсело. Один агент прислал мне кассету, сказал: «Посмотри, стоящий игрок». Я когда увидел его, сразу понял, что это талант.

У нас уже была договоренность – и с агентом, и с клубом, и с игроком. Там нужно было принять решение в течение недели. Уже все было обговорено. Но селекционный отдел по каким‑то причинам затягивал решение этого вопроса. Более того, посылали туда скаута посмотреть Марсело. Вернулся скаут и говорит: «Хороший игрок, но в обороне не отрабатывает».

И через два дня этого игрока, который не отрабатывает в обороне, «Реал Мадрид» подписал на 7 лет. Вот и все. Это самый обидный трансфер, потому что Марсело реально был готов перейти в ЦСКА.

– Какая была первая мысль, когда узнали о трансфере в «Реал»?

– Сказал: «Ну что, в «Реале», видимо, люди не разбираются в футболе…»