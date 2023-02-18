Марсело близок к уходу из «Олимпиакоса». Он перешел в клуб в сентябре

Экс-защитник «Реала» Марсело ведет переговоры с «Олимпиакосом» о расторжении контракта.
34-летний футболист получил более привлекательное предложение от клуба из другой страны.
Греки не будут препятствовать его уходу.
- Марсело присоединился к «Олимпиакосу» в сентябре.
- Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
- Бразилец забил 3 гола в 10 матчах этого сезона.
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