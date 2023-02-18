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    Марсело близок к уходу из «Олимпиакоса». Он перешел в клуб в сентябре

    Экс-защитник «Реала» Марсело ведет переговоры с «Олимпиакосом» о расторжении контракта.

    34-летний футболист получил более привлекательное предложение от клуба из другой страны.

    Греки не будут препятствовать его уходу.

    • Марсело присоединился к «Олимпиакосу» в сентябре.
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
    • Бразилец забил 3 гола в 10 матчах этого сезона.

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    Источник: Sport24.gr

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