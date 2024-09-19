Куртуа составил лучшую команду в истории футбола

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа во время одного из стримов согласился собрать команду из лучших игроков в истории футбола. Голкипер в итоге включил в нее 12 человек, поскольку затруднился с тем, чтобы исключить одного из названных защитников.

В составе команды Куртуа вошли: вратарь Икер Касильяс; защитники Марсело, Фабио Каннаваро, Серхио Рамос, Алессандро Неста, Паоло Мальдини; полузащитники Андрес Иньеста, Зинедин Зидан, Тони Кроос; нападающие Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роналдо.