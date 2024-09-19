Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Куртуа составил лучшую команду в истории футбола

    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа во время одного из стримов согласился собрать команду из лучших игроков в истории футбола. Голкипер в итоге включил в нее 12 человек, поскольку затруднился с тем, чтобы исключить одного из названных защитников.

    В составе команды Куртуа вошли: вратарь Икер Касильяс; защитники Марсело, Фабио Каннаваро, Серхио Рамос, Алессандро Неста, Паоло Мальдини; полузащитники Андрес Иньеста, Зинедин Зидан, Тони Кроос; нападающие Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роналдо.

    • 32-летний Куртуа провел в этом сезоне за «Реал» 7 матчей, пропустил 3 гола, провел 4 игры на ноль.
    • Из указанного списка продолжают карьеру Марсело, Рамос, Иньеста, Месси и Роналду.

    Новости по теме
    Джорджина вспомнила свою реакцию на уход Роналду из «Манчестер Юнайтед»
    Роналду обратился к Варану, завершившему карьеру в 31 год 2
    Эсковаль из «Акрона» рассказал, какую информацию о России сообщил бы Роналду
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2024 14:20
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    смолов федор
    1726750578
    Куртуа умственно ограниченный человек
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+