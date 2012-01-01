Журналист Скира: «Реал» отклонил 30-миллионное предложение «Монако» по Мариано

«Монако» пытался купить нападающего «Реала» Мариано Диаса.

За 26-летнего футболиста монегаски предложили 30 миллионов евро, но получили отказ.

Теперь французский клуб намерен сконцентрироваться на приобретении у «Лестера» алжирского форварда Ислама Слимани.