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    Журналист Скира: «Реал» отклонил 30-миллионное предложение «Монако» по Мариано

    «Монако» пытался купить нападающего «Реала» Мариано Диаса.

    За 26-летнего футболиста монегаски предложили 30 миллионов евро, но получили отказ.

    Теперь французский клуб намерен сконцентрироваться на приобретении у «Лестера» алжирского форварда Ислама Слимани.

    • Прошлым летом «Реал» вернул Мариано из «Лиона» за 21,5 миллиона евро.
    • В минувшем сезоне форвард провел 19 матчей и забил четыре гола.
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (45,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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