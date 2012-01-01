Журналист Скира: «Реал» отклонил 30-миллионное предложение «Монако» по Мариано

«Монако» пытался купить нападающего «Реала» Мариано Диаса.
За 26-летнего футболиста монегаски предложили 30 миллионов евро, но получили отказ.
Теперь французский клуб намерен сконцентрироваться на приобретении у «Лестера» алжирского форварда Ислама Слимани.
- Прошлым летом «Реал» вернул Мариано из «Лиона» за 21,5 миллиона евро.
- В минувшем сезоне форвард провел 19 матчей и забил четыре гола.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (45,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.