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  • AS: «Реал» не будет покупать игроков зимой. Мариано и Браим покинут клуб

AS: «Реал» не будет покупать игроков зимой. Мариано и Браим покинут клуб

3 января 2020, 13:56
4

«Реал» решил не заниматься усилением состава во время зимнего трансферного окна.

По информации AS, главного тренера мадридцев Зинедина Зидана интересовало только возможное подписание полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, однако руководство клуба дало понять французскому специалисту, что сейчас эта сделка невозможна.

В то же время «Реал» собирается продать двух игроков – вингера Браима Диаса и нападающего Мариано Диаса.

  • «Реал» по итогам 18 туров занимает второе место в турнирной таблице Примеры.
  • В 1/8 финала Лиги чемпионов команда сыграет с «Манчестер Сити».
  • Рыночная стоимость Браима – 15 миллионов евро, Мариано – 16 миллионов.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Диас Мариано Диас Браим Зидан Зинедин
Комментарии (4)
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Derzkiy1
1578050680
Диас крутой игрок, жаль конкуренция очень большая
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DeStar
1578056956
Вот и правильно ,от этих игроков пользы зеро сейчас. нет, игроки хорошие, перспективные, и мариано в лионе играл замечательно ,но вот не нужны они реалу. просто тупо не нужны, не играют от слова совсем, там смысл их мариновать. И хамеса бы продать все же. раз зидан его почти не использует.
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