AS: «Реал» не будет покупать игроков зимой. Мариано и Браим покинут клуб

«Реал» решил не заниматься усилением состава во время зимнего трансферного окна.

По информации AS, главного тренера мадридцев Зинедина Зидана интересовало только возможное подписание полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, однако руководство клуба дало понять французскому специалисту, что сейчас эта сделка невозможна.

В то же время «Реал» собирается продать двух игроков – вингера Браима Диаса и нападающего Мариано Диаса.