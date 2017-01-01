Goal: «Реал» собирается зимой купить Холанда и Камавинга

«Реал» планирует усилить состав во время зимнего трансферного окна, утверждает Goal.com.

По информации источника, мадридский клуб хочет заполучить полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга и нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

За француза «Реал» намерен предложить 50 миллионов евро и включить в сделку форварда Мариано Диаса.

За норвежца действующий чемпион Испании готов заплатить 75 миллионов и отдать «Боруссии» в двухлетнюю аренду Луку Йовича.