Goal: «Реал» собирается зимой купить Холанда и Камавинга

Менеджмент Реала в работе! Не удивлюсь, если следующим в этом списке будет трансфер Мбаппе, но уже летом.
«Реал» планирует усилить состав во время зимнего трансферного окна, утверждает Goal.com.
По информации источника, мадридский клуб хочет заполучить полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга и нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
За француза «Реал» намерен предложить 50 миллионов евро и включить в сделку форварда Мариано Диаса.
За норвежца действующий чемпион Испании готов заплатить 75 миллионов и отдать «Боруссии» в двухлетнюю аренду Луку Йовича.