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    Goal: «Реал» собирается зимой купить Холанда и Камавинга

    «Реал» планирует усилить состав во время зимнего трансферного окна, утверждает Goal.com.

    По информации источника, мадридский клуб хочет заполучить полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга и нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

    За француза «Реал» намерен предложить 50 миллионов евро и включить в сделку форварда Мариано Диаса.

    За норвежца действующий чемпион Испании готов заплатить 75 миллионов и отдать «Боруссии» в двухлетнюю аренду Луку Йовича.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 10:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +616

      ARSteven89 21 минуту назад

      Менеджмент Реала в работе! Не удивлюсь, если следующим в этом списке будет трансфер Мбаппе, но уже летом.

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