Примера. «Реал» победил «Барселону» и вышел на первое место ⚡

Сегодня Барса на ничью не наиграла.Не пошла игра у Месси и команды в одночасье вдруг не стало.НЕ выиграть у нее сегодня было бы просто безрассудно.
«Реал» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании обыграл «Барселону».
Встреча, состоявшаяся на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 2:0. Голы забили Винисиус Жуниор и Мариано Диас.
Команда Зинедина Зидана набрала 56 очков и вышла на первое место, опередив «Барселону» (55 очков).
Чемпионат Испании. Примера. 26-й тур
Реал – Барселона – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Винисиус, 71; 2:0 – Мариано Диас, 90+2.
Реал: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Вальверде (Лукас, 86), Иско (Модрич, 79), Винисиус, Бензема (Мариано, 90+1).
Барселона: тер Стеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Артур (Ракитич, 81), де Йонг, Видаль (Брайтвайт, 69), Месси, Гризманн (Фати, 81).
Предупреждения: Винисиус, 10; Карвахаль, 19 – Альба, 19; Месси, 85.