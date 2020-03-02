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Примера. «Реал» победил «Барселону» и вышел на первое место ⚡

2 марта 2020, 00:51
40

«Реал» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании обыграл «Барселону».

Встреча, состоявшаяся на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 2:0. Голы забили Винисиус Жуниор и Мариано Диас.

Команда Зинедина Зидана набрала 56 очков и вышла на первое место, опередив «Барселону» (55 очков).

Чемпионат Испании. Примера. 26-й тур

Реал – Барселона – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Винисиус, 71; 2:0 – Мариано Диас, 90+2.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Вальверде (Лукас, 86), Иско (Модрич, 79), Винисиус, Бензема (Мариано, 90+1).

Барселона: тер Стеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Артур (Ракитич, 81), де Йонг, Видаль (Брайтвайт, 69), Месси, Гризманн (Фати, 81).

Предупреждения: Винисиус, 10; Карвахаль, 19 – Альба, 19; Месси, 85.

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Турнирная таблица Примеры

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Барселона Диас Мариано Винисиус
Комментарии (40)
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pavlik1991
1583099872
Реал во втором тайме огонь.... Наверно лучшая игра в сезоне у них получилась
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Maga Ingush
1583099935
Каземиро лучший
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svetekanet
1583100152
Как же классно Реал выходит из обороны, одно наслаждение смотреть. В атаке подтянуть последний пас и реализацию и снова можно выигрывать всех и вся.
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DeStar
1583100345
наконец-то ,играл перешла в какие-то голы. Барсы во втором тайме на поле не было, по моему это был самый слабый соперник во втором тайме в этом сезоне у реала, и не то, чтобы я тут барсу задеваю, просто констатирую факт, в первом тайме барса была лучше, хоть и играла, как по мне, тухло, а во втором вообще беда... Рад, что реал выиграл, и не только потому что набрал 3 очка, а тому что реал играл лучше и победил при этом, а то они и так редко играют хорошо, так и даже когда играю хорошо редко забивают голы и побеждают.. а тут все сложилось, вини , как всегда хорош, хоть и малой еще и теряет мячи, вальверде топ
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KsiroN
1583103332
Пусть Барса и дальше покупает непонятных середняков за бешеные бабки, которые не понимают что делать, а свои пусть по арендам катаются.
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Mister_Tomsk
1583118026
Я один не вижу Динара? или он теперь под другим ником и в гриме?))))) А по матчу, сыграл случай, которым реал воспользовался, а барса нет.
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Mister_Tomsk
1583118133
А вообще понравился Винисиус Жуниор , огромный объем работы, большая скорость и открытый счет! Он должен раскрыться.
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Psih86
1583120724
Месси уже не тот....
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JTherry
1583130640
классный матч в исполнении Реала!!! Диас хорош, одной минуты достаточно для гола!!! дрожи, МанСити!!!))
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zigbert
1583157524
Оба гола были похожи друг на друга,хотя и забиты с разных флангов. Моменты у Барселоны были но на второй тайм у них не хватило сил. Возможно отсутствие Суареса сказывается сейчас на игре.
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