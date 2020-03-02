Примера. «Реал» победил «Барселону» и вышел на первое место ⚡

«Реал» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании обыграл «Барселону».

Встреча, состоявшаяся на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 2:0. Голы забили Винисиус Жуниор и Мариано Диас.

Команда Зинедина Зидана набрала 56 очков и вышла на первое место, опередив «Барселону» (55 очков).

Чемпионат Испании. Примера. 26-й тур

Реал – Барселона – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Винисиус, 71; 2:0 – Мариано Диас, 90+2.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Вальверде (Лукас, 86), Иско (Модрич, 79), Винисиус, Бензема (Мариано, 90+1).

Барселона: тер Стеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Артур (Ракитич, 81), де Йонг, Видаль (Брайтвайт, 69), Месси, Гризманн (Фати, 81).

Предупреждения: Винисиус, 10; Карвахаль, 19 – Альба, 19; Месси, 85.

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