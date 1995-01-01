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    Примера. «Реал» победил «Барселону» и вышел на первое место ⚡

    «Реал» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании обыграл «Барселону».

    Встреча, состоявшаяся на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 2:0. Голы забили Винисиус Жуниор и Мариано Диас.

    Команда Зинедина Зидана набрала 56 очков и вышла на первое место, опередив «Барселону» (55 очков).

    Чемпионат Испании. Примера. 26-й тур

    Реал – Барселона – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Винисиус, 71; 2:0 – Мариано Диас, 90+2.

    Реал: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Вальверде (Лукас, 86), Иско (Модрич, 79), Винисиус, Бензема (Мариано, 90+1).

    Барселона: тер Стеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Артур (Ракитич, 81), де Йонг, Видаль (Брайтвайт, 69), Месси, Гризманн (Фати, 81).

    Предупреждения: Винисиус, 10; Карвахаль, 19 – Альба, 19; Месси, 85.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 00:51
    Комментарии15
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      Рейтинг: +1208

      koli4ka 29 минут назад

      Сегодня Барса на ничью не наиграла.Не пошла игра у Месси и команды в одночасье вдруг не стало.НЕ выиграть у нее сегодня было бы просто безрассудно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1119

      CSKA57 42 минуты назад

      Барселона во втором тайме подсела. Реал заслуженно победил.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9398

      DeStar 49 минут назад

      наконец-то ,играл перешла в какие-то голы. Барсы во втором тайме на поле не было, по моему это был самый слабый соперник во втором тайме в этом сезоне у реала, и не то, чтобы я тут барсу задеваю, просто констатирую факт, в первом тайме барса была лучше, хоть и играла, как по мне, тухло, а во втором вообще беда... Рад, что реал выиграл, и не только потому что набрал 3 очка, а тому что реал играл лучше и победил при этом, а то они и так редко играют хорошо, так и даже когда играю хорошо редко забивают голы и побеждают.. а тут все сложилось, вини , как всегда хорош, хоть и малой еще и теряет мячи, вальверде топ

      4
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      Рейтинг: +3707

      Zubo 50 минут назад

      Хоть одна хорошая новость сегодня

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +117

      svetekanet 52 минуты назад

      Как же классно Реал выходит из обороны, одно наслаждение смотреть. В атаке подтянуть последний пас и реализацию и снова можно выигрывать всех и вся.

      5
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      Рейтинг: +832

      petr69 53 минуты назад

      Очень понравился настрой,очень. Но нужен кто то типа Кавани,Роналду-киллер
      нужен, а так много труда впустую

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +939

      FENIX-SL > petr69 50 минут назад

      Кавани
      боже
      вы хоть игры его гляньте
      а не подборки
      чтобы так писать

      бесполезный в подыгрыше, игрок "воткни с метра" и то на это ему нужно несколько попыток
      да и по возрасту на кой хрен он нужен?
      Реал должен брать лучших
      и самый логичный трансфер это Мбаппе

      -1
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      ...
      Рейтинг: +832

      petr69 > FENIX-SL 41 минуту назад

      Не придирайтесь, я о том что голеадор нужен. Мбаппе это наи лучший вариант несомненно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      Maga Ingush 55 минут назад

      Каземиро лучший

      6
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      Рейтинг: +35

      pavlik1991 > Maga Ingush 43 минуты назад

      Съел месси вчистую

      3
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      Рейтинг: +35

      pavlik1991 56 минут назад

      Реал во втором тайме огонь.... Наверно лучшая игра в сезоне у них получилась

      3
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      Рейтинг: +66

      Батал Вселенский 57 минут назад

      Классическое классико..

      1
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      Рейтинг: +261

      Proker 57 минут назад

      Главное без битвы,второе очень красивая игра,и третий спасибо за голы.Не хочу грязь писать,барса очень слаб,им не повезло,не могли найти свои игры,победила сильная команда))

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