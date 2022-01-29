Азар, Бэйл, Иско, Марсело, Мариано и Вальехо не захотели покидать «Реал» зимой

«Реал» был готов во время зимнего трансферного окна отпустить несколько футболистов, получающих мало игровой практики.
Искать себе новую команду имели возможность Эден Азар, Гарет Бэйл, Иско, Марсело, Мариано Диас и Хесус Вальехо.
Однако никто из перечисленных игроков не захотел покидать мадридский клуб.
- «Реал» лидирует в Примере.
- В 1/8 финала ЛЧ команда сыграет с «ПСЖ».
- Бэйл, Иско и Марсело летом станут свободными агентами.
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Источник: Marca