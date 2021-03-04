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    «Реал» остался без центрфорвардов после травмы Диаса. Игроки мадридцев получили 42 повреждения за сезон

    Нападающий «Реала» Мариано Диас получил мышечную травму в матче 25-го тура Примеры с «Реалом Сосьедадом» (1:1). Сроки восстановления 27-летнего форварда не разглашаются.

    После травмы Диаса мадридский клуб остался без профильного центрального нападающего. Ранее из-за повреждения выбыл Карим Бензема – он продолжает восстанавливаться после травмы и работает по индивидуальной программе.

    • Суммарно в этом сезоне футболисты «Реала» получили 42 травмы.
    • Ранее сообщалось, что «Реал» расследует большое количество травм в команде.
    • «Реал» идет на третьем месте в Примере.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Реала»

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