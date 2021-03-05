«Реал» остался без центрфорвардов после травмы Диаса. Игроки мадридцев получили 42 повреждения за сезон

Нападающий «Реала» Мариано Диас получил мышечную травму в матче 25-го тура Примеры с «Реалом Сосьедадом» (1:1). Сроки восстановления 27-летнего форварда не разглашаются.
После травмы Диаса мадридский клуб остался без профильного центрального нападающего. Ранее из-за повреждения выбыл Карим Бензема – он продолжает восстанавливаться после травмы и работает по индивидуальной программе.
- Суммарно в этом сезоне футболисты «Реала» получили 42 травмы.
- Ранее сообщалось, что «Реал» расследует большое количество травм в команде.
- «Реал» идет на третьем месте в Примере.
Источник: официальный сайт «Реала»