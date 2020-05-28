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    «Реал» готов предложить за Погба четырех игроков

    «Реал» надеется приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и готов включить в сделку сразу четырех футболистов.

    По информации The Sun, мадридцы могут предложить «МЮ» Мартина Эдегора, Хамеса Родригеса, Лукаса Васкеса и Мариано Диаса. Ранее «Реал» был готов отдать за 27-летнего француза 70 миллионов евро.

    Погба в этом сезоне провел восемь игр и сделал два ассиста. Большую часть чемпионата хавбек пропустил из-за травмы. Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.

    Источник: The Sun

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    28.05.2020 15:16
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1520

      Ганнибал Лектор 20 часов назад

      не перестаю удивляться - с таким говняным характером и очередь желающих взять к себе... новый евротренд - мазохизм, видимо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3145

      Борат 21 час назад

      никогда не думал, что за 1 **** будут 4х светлых давать !
      раньше вроде наоборот было !
      что-то не то происходит в этом мире !
      гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9591

      DeStar 22 часа назад

      в целом эти игроки в любом случае должны уйти. и это хорошие игроки, но смысл им сидеть на банке, эдегор еще ладно, малой, и перспективный. зачем его отдавать? хамес хороший игрок, но когда есть каземиро кросс иско и теперь вальверде, а еще в уме пока держим модрича, хамесу ничего не светит, васкес пока сидит за бэйлом, а если даже не за бэйлом то за родриго условным , да и реал целиться купить кого-то вместо бэйла направо, то васкес снова будет 3-им на место. Мариано диас не плох, можно было его оставить под бензема а йовича отдать в аренду , но тоже можно отпускать. Но погба то нахрена? просто зачем? кроос топ, вальверде шикарен, каземиро иско, эдегор, погба точно не выделяется среди них, так зачем его покупать, да ему уже и 27 и пижон ппц.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1231

      FENIX-SL 23 часа назад

      ага
      Эдегора прям так и бегут отдавать

      2
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