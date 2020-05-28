«Реал» готов предложить за Погба четырех игроков

«Реал» надеется приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и готов включить в сделку сразу четырех футболистов.

По информации The Sun, мадридцы могут предложить «МЮ» Мартина Эдегора, Хамеса Родригеса, Лукаса Васкеса и Мариано Диаса. Ранее «Реал» был готов отдать за 27-летнего француза 70 миллионов евро.

Погба в этом сезоне провел восемь игр и сделал два ассиста. Большую часть чемпионата хавбек пропустил из-за травмы. Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.