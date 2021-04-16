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  • «Реал» выставит на трансфер Иско, Бэйла, Йовича и еще минимум трех футболистов

«Реал» выставит на трансфер Иско, Бэйла, Йовича и еще минимум трех футболистов

16 апреля 2021, 12:35
6

«Реал» намерен продать нескольких футболистов в летнее трансферное окно, чтобы получить средства на новые трансферы.

По информации Marca, мадридский клуб отпустит часть футболистов с большими зарплатами: Гарета Бэйла, Марсело и Иско. На продажу также будут выставлены Лука Йович, Альваро Одриосола и Мариано Диас.

Команду точно не покинут Винисиус Жуниор, Мартин Эдегор, Федерико Вальверде и Родриго – «Реал» видит их ключевыми игроками клуба через несколько лет.

«Реал» также не отпустит нынешних лидеров – Тони Крооса, Карима Бензема, Тибо Куртуа и Каземиро.

  • «Реал» идет на втором месте в Примере.
  • Мадридский клуб пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Челси».

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Марсело Бэйл Гарет Иско Йович Лука Одриосола Альваро Диас Мариано
Комментарии (6)
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Tsigan
1618567121
Вот в чем сила РЕАЛА. Хоть не являюсь болельщиков реала, но признаю то что смена у них просто супер образцовая. Не держат до последнего... В противовес им, можно вспомнить уйму примеров неправильного подхода к селекции. Например: Милан, после ухода КАФУ, МАЛЬДИНИ, АЛЬБЕРТИНИ, НЕСТА, ЗЕЕДОРФ ИНЗАГИ... сколько лет мучались, не могли найти себя, только в этом году более менее есть результат Другой пример:МЮ, после ухода РОЙ КИН, СКОУЛЗ, ГИГЗ, ГАРРИ НЕВИЛ, ФЕРДИНАНД... сколько сезонов не игра а мучение, не могли найти себя... И вот реал! У реала таких прям явных провальных сезонов никогда (!) не было, чтоб они не попали в ЛЧ, или не вышли из группы... Это не возможно! И все благодаря правильной и своевременной селекции (причём это не смена поколений, потому что уходящие игроки не такие уж престарелые)
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Garrincha58
1618569265
причём тут Милан или МЮ кстати они до сих пор всё никак не могут выйти на те времена когда были действительно европейскими грандами и не надо сравнивать х.. с пальцем
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red-white fox
1618569441
Еще Азара за компанию, а то от него толка как от Какорина, не играет, а лечится.
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alp
1618578479
налетай ! подешевело!
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Drapik
1618644806
На зарплату Бейла можно содержать Тамбов и Химки
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