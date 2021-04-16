«Реал» выставит на трансфер Иско, Бэйла, Йовича и еще минимум трех футболистов

«Реал» намерен продать нескольких футболистов в летнее трансферное окно, чтобы получить средства на новые трансферы.
По информации Marca, мадридский клуб отпустит часть футболистов с большими зарплатами: Гарета Бэйла, Марсело и Иско. На продажу также будут выставлены Лука Йович, Альваро Одриосола и Мариано Диас.
Команду точно не покинут Винисиус Жуниор, Мартин Эдегор, Федерико Вальверде и Родриго – «Реал» видит их ключевыми игроками клуба через несколько лет.
«Реал» также не отпустит нынешних лидеров – Тони Крооса, Карима Бензема, Тибо Куртуа и Каземиро.
- «Реал» идет на втором месте в Примере.
- Мадридский клуб пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Челси».
Источник: Marca