«Реал» выставит на трансфер Иско, Бэйла, Йовича и еще минимум трех футболистов

«Реал» намерен продать нескольких футболистов в летнее трансферное окно, чтобы получить средства на новые трансферы.

По информации Marca, мадридский клуб отпустит часть футболистов с большими зарплатами: Гарета Бэйла, Марсело и Иско. На продажу также будут выставлены Лука Йович, Альваро Одриосола и Мариано Диас.

Команду точно не покинут Винисиус Жуниор, Мартин Эдегор, Федерико Вальверде и Родриго – «Реал» видит их ключевыми игроками клуба через несколько лет.

«Реал» также не отпустит нынешних лидеров – Тони Крооса, Карима Бензема, Тибо Куртуа и Каземиро.