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    «Реал» выставит на трансфер Иско, Бэйла, Йовича и еще минимум трех футболистов

    «Реал» намерен продать нескольких футболистов в летнее трансферное окно, чтобы получить средства на новые трансферы.

    По информации Marca, мадридский клуб отпустит часть футболистов с большими зарплатами: Гарета Бэйла, Марсело и Иско. На продажу также будут выставлены Лука Йович, Альваро Одриосола и Мариано Диас.

    Команду точно не покинут Винисиус Жуниор, Мартин Эдегор, Федерико Вальверде и Родриго – «Реал» видит их ключевыми игроками клуба через несколько лет.

    «Реал» также не отпустит нынешних лидеров – Тони Крооса, Карима Бензема, Тибо Куртуа и Каземиро.

    • «Реал» идет на втором месте в Примере.
    • Мадридский клуб пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Челси».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Сегодня, 12:35
    Комментарии3
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      Рейтинг: +12495

      Garrincha58 12 секунд назад

      причём тут Милан или МЮ кстати они до сих пор всё никак не могут выйти на те времена когда были действительно европейскими грандами и не надо сравнивать х.. с пальцем

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      Рейтинг: +1440

      Tsigan 35 минут назад

      Вот в чем сила РЕАЛА. Хоть не являюсь болельщиков реала, но признаю то что смена у них просто супер образцовая. Не держат до последнего... В противовес им, можно вспомнить уйму примеров неправильного подхода к селекции. Например: Милан, после ухода КАФУ, МАЛЬДИНИ, АЛЬБЕРТИНИ, НЕСТА, ЗЕЕДОРФ ИНЗАГИ... сколько лет мучались, не могли найти себя, только в этом году более менее есть результат Другой пример:МЮ, после ухода РОЙ КИН, СКОУЛЗ, ГИГЗ, ГАРРИ НЕВИЛ, ФЕРДИНАНД... сколько сезонов не игра а мучение, не могли найти себя... И вот реал! У реала таких прям явных провальных сезонов никогда (!) не было, чтоб они не попали в ЛЧ, или не вышли из группы... Это не возможно! И все благодаря правильной и своевременной селекции
      (причём это не смена поколений, потому что уходящие игроки не такие уж престарелые)

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      Рейтинг: +2607

      Oldtrafford83 > Tsigan 15 минут назад

      В МЮ жопа началась после ухода САФа, а не из за конкретных футболистов и те кого ты перечислил ушли не всей толпой разом, Кин ушёл в 2006, Сколуз а 2013, Гиггс в 2014, поэтому МЮ я бы к Милану не причислял, по крайней мере кубок Англии и ЛЕ выигрывали в отличии от Милана.

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