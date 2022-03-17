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«Реал» хочет продать пять футболистов и купить опорника «Монако» Чуамени

Президент «Реала» Флорентино Перес обсудил трансферную политику клуба с гендиректором Хосе Санчесом.

По информации Marca, они решили, что «Реал» должен продать полузащитников Эдена Азара и Даниеля Себальоса, нападающих Мариано Диаса и Луку Йовича, а также защитника Хесуса Вальехо.

Если клуб сможет продать этих футболистов, то попытается купить полузащитника «Монако» Орельена Чуамени.

  • Чуамени в списках у команд АПЛ, «Ювентуса» и «Барселоны».
  • «Монако» хочет получить за 22-летнего игрока не менее 50 миллионов евро.
  • В этом сезоне Чуамени провел 34 матча, в которых забил гол и сделал ассист.

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Источник: Marca

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