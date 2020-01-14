O Jogo: «Бенфика» хочет купить Мариано, «Реал» требует 20 миллионов

«Бенфика» и «Реал» ведут переговоры о трансфере нападающего Мариано Диаса.
По информации O Jogo, лиссабонский клуб видит в доминиканце замену для Рауля де Томаса, который ушeл в «Эспаньол».
Мадридцы требуют за своего игрока 20 миллионов евро.
- В текущем сезоне 26-летний форвард принял участие только в двух матчах Суперкубка Испании, проведя на поле в сумме 46 минут.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость Мариано – 16 миллионов евро.
Источник: O Jogo
Португальская ежедневная спортивная газета, выпускается с февраля 1985 года.