O Jogo: «Бенфика» хочет купить Мариано, «Реал» требует 20 миллионов

«Бенфика» и «Реал» ведут переговоры о трансфере нападающего Мариано Диаса.

По информации O Jogo, лиссабонский клуб видит в доминиканце замену для Рауля де Томаса, который ушeл в «Эспаньол».

Мадридцы требуют за своего игрока 20 миллионов евро.