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  • O Jogo: «Бенфика» хочет купить Мариано, «Реал» требует 20 миллионов

O Jogo: «Бенфика» хочет купить Мариано, «Реал» требует 20 миллионов

14 января 2020, 22:55
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«Бенфика» и «Реал» ведут переговоры о трансфере нападающего Мариано Диаса.

По информации O Jogo, лиссабонский клуб видит в доминиканце замену для Рауля де Томаса, который ушeл в «Эспаньол».

Мадридцы требуют за своего игрока 20 миллионов евро.

  • В текущем сезоне 26-летний форвард принял участие только в двух матчах Суперкубка Испании, проведя на поле в сумме 46 минут.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
  • Рыночная стоимость Мариано – 16 миллионов евро.

Источник: O Jogo

Португальская ежедневная спортивная газета, выпускается с февраля 1985 года.

Португалия. Примейра Испания. Примера Бенфика Реал Диас Мариано
Комментарии (2)
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DeStar
1579046002
ну и отдайте, продайте, или в аренду. чего мурыжить так сильно парня то?
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LAY394
1579102600
20 это халява!!!
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