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    «Реал» не отпустит Йовича зимой из-за травм Бензема и Диаса (Marca)

    Нападающий Лука Йович останется в «Реале» в зимнее трансферное окно.

    По информации Marca, мадридский клуб не отпустит серба зимой из-за травм у нападающих Карима Бензема и Мариано Диаса.

    Йовичем интересовался «Арсенал», но официального предложения в «Реал» не поступало.

    • Серб забил 1 гол в 14 матчах сезона Примеры.
    • Его контракт с клубом истекает детом 2025 года.

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    Источник: Marca

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