«Реал» не отпустит Йовича зимой из-за травм Бензема и Диаса (Marca)

Нападающий Лука Йович останется в «Реале» в зимнее трансферное окно.

По информации Marca, мадридский клуб не отпустит серба зимой из-за травм у нападающих Карима Бензема и Мариано Диаса.

Йовичем интересовался «Арсенал», но официального предложения в «Реал» не поступало.

Серб забил 1 гол в 14 матчах сезона Примеры.

Его контракт с клубом истекает детом 2025 года.

Смолов обвинил нового тренера «Локомотива» в неудачах клуба

Из «Спартака» уйдет один из лучших игроков команды

В «Барселоне» считают, что Дембеле выдумывает травмы