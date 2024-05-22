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    Васкес пошутил насчет решения Крооса завершить карьеру

    Полузащитник «Реала» Лукас Васкес высказался о решении партнера по команде Тони Крооса завершить карьеру.

    «Да пошел ты🖕», – написал хавбек «Реала» в ответ на реплику Крооса «Я хотя бы в тренде?»

    Также Васкес высказался о решении Крооса в более серьезной форме.

    «Как же ты меня обломал! Играть вместе с тобой – одна из огромнейших привилегий в моей карьере. Столько вместе пережили, столько всего достигли!

    Дружище, ты легенда «Реала». Желаю тебе всего наилучшего. Вместе нам предстоит последний бой. Для меня было огромной честью играть с тобой. Спасибо. Мне будет сильно не хватать тебя, дружище», – написал Васкес.

    • 1 июня «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
    • 34-летний Кроос завершит карьеру после Евро-2024.

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    Источник: страница Лукаса Васкеса в соцсети X

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    Комментарии (1)
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    acor94
    1716362489
    Васкес послал Кросса нахер. Так надо было назвать новость.
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