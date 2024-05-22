Васкес пошутил насчет решения Крооса завершить карьеру

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес высказался о решении партнера по команде Тони Крооса завершить карьеру.

«Да пошел ты🖕», – написал хавбек «Реала» в ответ на реплику Крооса «Я хотя бы в тренде?»

Также Васкес высказался о решении Крооса в более серьезной форме.

«Как же ты меня обломал! Играть вместе с тобой – одна из огромнейших привилегий в моей карьере. Столько вместе пережили, столько всего достигли!

Дружище, ты легенда «Реала». Желаю тебе всего наилучшего. Вместе нам предстоит последний бой. Для меня было огромной честью играть с тобой. Спасибо. Мне будет сильно не хватать тебя, дружище», – написал Васкес.