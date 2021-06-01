Marca: «Реал» согласовал новый контракт с Васкесом

очень хорошо) Ждем новичков и чистку состава
Полузащитник «Реала» Лукас Васкес продолжит выступать за мадридский клуб, утверждает Marca.
По информации источника, стороны договорились о продлении контракта на три года – до июня 2024-го.
Соглашение пока не подписано, но срыв сделки уже маловероятен.
- В прошедшем сезоне Лукас провел за «Реал» 34 матча, забил 2 гола и сделал 8 ассистов.
- Футболисту через месяц исполнится 30 лет.
- Он не играет с 10 апреля из-за растяжения задней крестообразной связки левого колена.