Marca: «Реал» согласовал новый контракт с Васкесом

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес продолжит выступать за мадридский клуб, утверждает Marca.

По информации источника, стороны договорились о продлении контракта на три года – до июня 2024-го.

Соглашение пока не подписано, но срыв сделки уже маловероятен.