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    Marca: «Реал» согласовал новый контракт с Васкесом

    Полузащитник «Реала» Лукас Васкес продолжит выступать за мадридский клуб, утверждает Marca.

    По информации источника, стороны договорились о продлении контракта на три года – до июня 2024-го.

    Соглашение пока не подписано, но срыв сделки уже маловероятен.

    • В прошедшем сезоне Лукас провел за «Реал» 34 матча, забил 2 гола и сделал 8 ассистов.
    • Футболисту через месяц исполнится 30 лет.
    • Он не играет с 10 апреля из-за растяжения задней крестообразной связки левого колена.

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    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +690

      OBOLEV 23 минуты назад

      очень хорошо) Ждем новичков и чистку состава

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