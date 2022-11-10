Лукас - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Васкес Иглесиас
|Команда
|Реал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Куртис
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июля 1991 (31 год)
|Рост
|173
|Вес
|70
Стоимость:
€ 9,00
млн
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Васкес Иглесиас
|Команда
|Реал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Куртис
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июля 1991 (31 год)
|Рост
|173
|Вес
|70
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|Был в запасе
|Реал
|3:1
|Эспаньол
|Испания. Примера, 25 тур
|05.03.2023
|1' - 59'
|Бетис
|0:0
|Реал
|Испания. Примера, 24 тур
|02.03.2023
|Был в запасе
|Реал
|0:1
|Барселона
|Испания. Кубок, 1/2 финала, первый матч
|25.02.2023
|83' - 90'
|Реал
|1:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 23 тур
|21.02.2023
|Был в запасе
|Ливерпуль
|2:5
|Реал
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|18.02.2023
|Был в запасе
|Осасуна
|0:2
|Реал
|Испания. Примера, 22 тур
|15.02.2023
|Был в запасе
|Реал
|4:0
|Эльче
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал
|12
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|3:1
|Эспаньол (Барселона)
|05.03.2023
|1' -59'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Реал (Мадрид)
|25.02.2023
|83' -90'
|Реал (Мадрид)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|15.02.2023
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|4:0
|Эльче (Эльче)
|07.01.2023
|64' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Реал (Мадрид)
|30.12.2022
|60' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|10.11.2022
|1' -88'
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Кадис (Кадис)
|07.11.2022
|85' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|3:2
|Реал (Мадрид)
|90'
|30.10.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|1:1
|Жирона (Жирона)
|22.10.2022
|77' -90'
|Реал (Мадрид)
|3:1
|Севилья (Севилья)
|79'
|19.10.2022
|88' -90'
|Эльче (Эльче)
|0:3
|Реал (Мадрид)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|3:1
|Барселона (Барселона)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Реал (Мадрид)
|11.09.2022
|1' -72'
|Реал (Мадрид)
|4:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|28.08.2022
|1' -85'
|Эспаньол (Барселона)
|1:3
|Реал (Мадрид)
|20.08.2022
|77' -90'
|Сельта (Виго)
|1:4
|Реал (Мадрид)
|14.08.2022
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|61'