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    Лукас - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Лукас
    Фамилия Васкес Иглесиас
    Команда Реал
    Состав Основной
    Родной город Куртис
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 июля 1991 (31 год)
    Рост 173
    Вес 70
    Стоимость:
    € 9,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 Был в запасе Реал 3:1 Эспаньол Испания. Примера, 25 тур
    05.03.2023 1' - 59' Бетис 0:0 Реал Испания. Примера, 24 тур
    02.03.2023 Был в запасе Реал 0:1 Барселона Испания. Кубок, 1/2 финала, первый матч
    25.02.2023 83' - 90' Реал 1:1 Атлетико Испания. Примера, 23 тур
    21.02.2023 Был в запасе Ливерпуль 2:5 Реал Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    18.02.2023 Был в запасе Осасуна 0:2 Реал Испания. Примера, 22 тур
    15.02.2023 Был в запасе Реал 4:0 Эльче Испания. Примера, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал 12 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.03.2023 Был в запасе Реал (Мадрид) 3:1 Эспаньол (Барселона)
    05.03.2023 1' -59' Бетис (Севилья) 0:0 Реал (Мадрид)
    25.02.2023 83' -90' Реал (Мадрид) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    18.02.2023 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:2 Реал (Мадрид)
    15.02.2023 Был в запасе Реал (Мадрид) 4:0 Эльче (Эльче)
    07.01.2023 64' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Реал (Мадрид)
    30.12.2022 60' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:2 Реал (Мадрид)
    10.11.2022 1' -88' Реал (Мадрид) 2:1 Кадис (Кадис)
    07.11.2022 85' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 3:2 Реал (Мадрид)
    90'
    30.10.2022 Был в запасе Реал (Мадрид) 1:1 Жирона (Жирона)
    22.10.2022 77' -90' Реал (Мадрид) 3:1 Севилья (Севилья)
    79'
    19.10.2022 88' -90' Эльче (Эльче) 0:3 Реал (Мадрид)
    16.10.2022 Был в запасе Реал (Мадрид) 3:1 Барселона (Барселона)
    08.10.2022 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:1 Реал (Мадрид)
    11.09.2022 1' -72' Реал (Мадрид) 4:1 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    03.09.2022 Был в запасе Реал (Мадрид) 2:1 Бетис (Севилья)
    28.08.2022 1' -85' Эспаньол (Барселона) 1:3 Реал (Мадрид)
    20.08.2022 77' -90' Сельта (Виго) 1:4 Реал (Мадрид)
    14.08.2022 1' -90' Альмерия (Альмерия) 1:2 Реал (Мадрид)
    61'
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