Васкес выбыл до конца сезона. В июне у него истекает контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес вчера получил травму в игре с «Барселоной» (2:1) и был заменен в первом тайме.
Официальный сайт мадридцев пишет, что у Васкеса растяжение задней крестообразной связки левого колена. При этом клуб не назвал сроков восстановления
По информации Marca, испанец выбыл до конца сезона.
- Контракт Васкеса с «Реалом» истекает 30 июня 2021 года.
- Ранее сообщалось, что на него претендует «Бавария».
- В этом сезоне Лукас забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 24 матчах Примеры.
Источник: сайт «Реала»