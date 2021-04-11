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    Васкес выбыл до конца сезона. В июне у него истекает контракт с «Реалом»

    Полузащитник «Реала» Лукас Васкес вчера получил травму в игре с «Барселоной» (2:1) и был заменен в первом тайме.

    Официальный сайт мадридцев пишет, что у Васкеса растяжение задней крестообразной связки левого колена. При этом клуб не назвал сроков восстановления

    По информации Marca, испанец выбыл до конца сезона.

    • Контракт Васкеса с «Реалом» истекает 30 июня 2021 года.
    • Ранее сообщалось, что на него претендует «Бавария».
    • В этом сезоне Лукас забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 24 матчах Примеры.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт «Реала»

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