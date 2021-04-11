Васкес выбыл до конца сезона. В июне у него истекает контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес вчера получил травму в игре с «Барселоной» (2:1) и был заменен в первом тайме.

Официальный сайт мадридцев пишет, что у Васкеса растяжение задней крестообразной связки левого колена. При этом клуб не назвал сроков восстановления

По информации Marca, испанец выбыл до конца сезона.