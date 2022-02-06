Каземиро и Васкес пропустят матч «Реала» с «Гранадой» из-за болезни

Полузащитники «Реала» Лукас Васкес и Каземиро пропустят матч с «Гранадой», который состоится сегодня, 6 февраля. В пресс-службе мадридского клуба сообщили, что футболисты выбыли из-за гастроэнтерита.

Ранее сообщалось, что форвард Карим Бензема может не сыграть с «Гранадой».

«Реал» примет «Гранаду» сегодня в 23:00 мск.

В этом сезоне Каземиро принял участие в 31 матче за «Реал» и отдал четыре ассиста.

На счету Васкеса один гол в 17 играх.

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