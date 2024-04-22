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    Анчелотти высказался об игре Лукаса против «Барселоны»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру правого защитника Лукаса Васкеса в матче 32-го тура Примеры с «Барселоной» (3:2).

    «Очевидно, что он крайне важный для нас футболист, и не только потому, что он сделал в этой игре, а по сезону в целом. Он конкурирует с Карвахалем, которого я считаю одним из лучших крайних защитников в мире, и сделал разницу, как и во многих других матчах.

    Карвахаль может выйти на поле, но есть и другие игроки, такие как Лукас и Модрич, которые находятся сейчас в очень хорошей форме. Они здорово помогают нам, тем более после такой мясорубки, что была в среду с «Манчестер Сити», – сказал Анчелотти.

    • Лукас забил гол на 73-й минуте и отдал голевой пас на Джуда Беллингема на 90+1-й минуте.
    • В этом сезоне 32-летний футболист провел 32 матча за «Реал», забил 2 гола, отдал 6 передач.

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    Источник: As

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