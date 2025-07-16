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  • «Реал» объявил об уходе 5-кратного победителя Лиги чемпионов

«Реал» объявил об уходе 5-кратного победителя Лиги чемпионов

Сегодня, 13:42
2

«Реал» заявил, что завтра состоится состоится церемония прощания клуба с правым защитником Лукасом Васкесом. Он сыграл за команду 402 матча за 10 сезонов, забил 38 голов, сделал 73 ассиста.

«Реал Мадрид» выражает свою благодарность и признательность Лукасу Васкесу, одной из величайших легенд нашего клуба», – говорится в сообщении.

«Лукас Васкес олицетворяет ценности «Реала», благодаря чему он стал одним из самых любимых игроков наших болельщиков. Его фигура символизирует трудолюбие, упорство, скромность и дух победителя, которые являются неотъемлемыми качествами для успеха в этой футболке.

Это игрок, которого любят и ценят все «мадридиста». «Реал» был и всегда будет его домом», – сказал президент клуба Флорентино Перес.

  • В составе «Реала» Васкес выиграл 23 трофея. У него по 5 побед в Лиге чемпионов и на клубных чемпионатах мира, по 4 – в Суперкубке Европы, чемпионате Испании и Суперкубке Испании, 1 – в Кубке Испании.
  • В минувшем сезоне 34-летний футболист провел за мадридцев 53 игры, забил ц гола, сделал 8 ассистов.

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Источник: официальный сайт «Реала»
Испания. Примера Реал Васкес Лукас
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Комментарии (2)
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zigbert
1752663761
Может еще увидим где этого незаурядного футболиста. По возрасту он уже ветеран а вот по игре не скажешь.
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Plyash
1752663793
Удачи тебе на "гражданке",легенда.На поле ты был один из лучших,Лукас.
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