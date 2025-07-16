«Реал» объявил об уходе 5-кратного победителя Лиги чемпионов

«Реал» заявил, что завтра состоится состоится церемония прощания клуба с правым защитником Лукасом Васкесом. Он сыграл за команду 402 матча за 10 сезонов, забил 38 голов, сделал 73 ассиста.

«Реал Мадрид» выражает свою благодарность и признательность Лукасу Васкесу, одной из величайших легенд нашего клуба», – говорится в сообщении.

«Лукас Васкес олицетворяет ценности «Реала», благодаря чему он стал одним из самых любимых игроков наших болельщиков. Его фигура символизирует трудолюбие, упорство, скромность и дух победителя, которые являются неотъемлемыми качествами для успеха в этой футболке.

Это игрок, которого любят и ценят все «мадридиста». «Реал» был и всегда будет его домом», – сказал президент клуба Флорентино Перес.