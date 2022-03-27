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«Реал» собирается заменить Марсело воспитанником клуба. Кандидаты – Мигель и Гарсия

«Реал» ищет нового левого защитника, который летом заменит бразильца Марсело.

Клуб не намерен тратить крупную сумму на усиление этой позиции, поскольку приоритетом мадридцев остаются трансферы Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

Сейчас «Реал» рассматривает две кандидатуры – это Фран Гарсия («Райо Вальекано») и Мигель Гутьеррес («Кастилья»). Оба – воспитанники клубной академии.

Гарсию можно вернуть за 5 миллионов евро, поскольку «Реалу» принадлежит 50 процентов прав на игрока.

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Источник: Marca

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