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  • «Мальме» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

«Мальме» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

12 декабря 2024, 19:35
Мальме
12.12.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 6 тур
2 : 2
Завершен
Галатасарай
24' Э. Ботхейм 90+2' С. Пенья
43' Э. Йелерт 56' Ю. Акгюн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
50
Йоаким Перссон
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
13
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
19
Колин Реслер
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
(К) ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
7
Отто Розенгрен
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
38
Хуго Болин
ПВ
20
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К) ВР
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
3
Метехан Балтаджи
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
38
Элиас Йелерт
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
19
Юнус Акгюн
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
18
Беркан Кутлу
ЦП
30
Миши Батшуайи
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Мальме
22
Таха Али
ЛВ
50
William Nieroth Lundgren
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
41
William Åkesson
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
34
Закария Лукили
АП
10
Оливер Берг
АП
18
Серхио Пенья
АП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
9
Исаак Телин
ЦФ
Галатасарай
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
15
Виктор Нельссон
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
93
Хаким Зиеш
ПВ
68
Ялын Дилек
ЦФ
67
Берат Луш
ЦФ
4-4-1-1
50
Перссон
25
Бузанелло
13
Зеттерстрем
19
Реслер
17
Стригер Ларсен
10
Кристиансен
7
Розенгрен
5
Рикс
4
Йонсен
38
Болин
20
Ботхейм
4-1-3-2
16
Муслера
38
Йелерт
3
Балтаджи
23
Санчес
14
Бартакжи
34
Торрейра
19
Акгюн
8
Сара
18
Кутлу
10
Мертенс
30
Батшуайи
38
Болин
22
Али
22
Али
38
Болин
5
Рикс
10
Берг
10
Берг
5
Рикс
7
Розенгрен
18
Пенья
18
Пенья
7
Розенгрен
10
Кристиансен
9
Телин
9
Телин
10
Кристиансен
10
Мертенс
15
Нельссон
15
Нельссон
10
Мертенс
23
Санчес
26
Демирбай
26
Демирбай
23
Санчес
38
Йелерт
93
Зиеш
93
Зиеш
38
Йелерт
Остались в запасе
Мальме
Галатасарай
50
William Nieroth Lundgren
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
41
William Åkesson
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
34
Закария Лукили
АП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
68
Ялын Дилек
ЦФ
67
Берат Луш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
50
William Nieroth Lundgren
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
41
William Åkesson
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
34
Закария Лукили
АП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
68
Ялын Дилек
ЦФ
67
Берат Луш
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Мальме - Галатасарай
2
1
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
11
11
Офсайды
2
3
Количество передач
432
471
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
2.34
0.81

Смотреть прямую трансляцию матча «Мальме» против «Галатасарая», 6 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальме» – «Галатасарай»

«Мальме» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Галатасарай Мальме
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