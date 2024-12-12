12.12.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы, 6 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Мальме
Мальме
4-4-1-1
50
Перссон
25
Бузанелло
13
Зеттерстрем
19
Реслер
17
Стригер Ларсен
10
Кристиансен
7
Розенгрен
5
Рикс
4
Йонсен
38
Болин
20
Ботхейм
4-1-3-2
16
Муслера
38
Йелерт
3
Балтаджи
23
Санчес
14
Бартакжи
34
Торрейра
19
Акгюн
8
Сара
18
Кутлу
10
Мертенс
30
Батшуайи
38
Болин
22
Али
22
Али
38
Болин
5
Рикс
10
Берг
10
Берг
5
Рикс
7
Розенгрен
18
Пенья
18
Пенья
7
Розенгрен
10
Кристиансен
9
Телин
9
Телин
10
Кристиансен
10
Мертенс
15
Нельссон
15
Нельссон
10
Мертенс
23
Санчес
26
Демирбай
26
Демирбай
23
Санчес
38
Йелерт
93
Зиеш
93
Зиеш
38
Йелерт
Остались в запасе
Мальме
Галатасарай
50
William Nieroth Lundgren
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
41
William Åkesson
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
34
Закария Лукили
АП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
68
Ялын Дилек
ЦФ
67
Берат Луш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
50
William Nieroth Lundgren
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
41
William Åkesson
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
34
Закария Лукили
АП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
68
Ялын Дилек
ЦФ
67
Берат Луш
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Мальме - Галатасарай
2
1
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
11
11
Офсайды
2
3
Количество передач
432
471
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
2.34
0.81
Смотреть прямую трансляцию матча «Мальме» против «Галатасарая», 6 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальме» – «Галатасарай»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»