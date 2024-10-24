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  • «Мальме» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

«Мальме» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

24 октября 2024, 20:50
Мальме
24.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 тур
0 : 1
Завершен
Олимпиакос
30' А. Эль-Кааби
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
(К) ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
22
Таха Али
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
34
Закария Лукили
АП
38
Хуго Болин
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
(К) ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
23
Родиней
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
36
Христос Музакитис
ЦП
22
Шикинью
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Мальме
30
Рикардо Фридрих
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
33
Elison Makolli
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
7
Отто Розенгрен
ЦП
10
Оливер Берг
АП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
32
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
21
Теофанис Бакулас
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
11
Роман Яремчук
ЦФ
19
Харалампос Костулас
ЦФ
4-1-3-2
27
Далин
25
Бузанелло
25
Реслер
18
Янссон
17
Стригер Ларсен
4
Йонсен
22
Али
34
Лукили
38
Болин
22
Ботхейм
6
Пенья
3-3-1-2-1
19
Цолакис
20
Коштинья
45
Рецос
6
Карму
23
Родиней
32
Хецце
3
Ортега
36
Музакитис
10
Мартинш
22
Шикинью
9
Эль-Кааби
34
Лукили
10
Кристиансен
10
Кристиансен
34
Лукили
22
Ботхейм
5
Рикс
5
Рикс
22
Ботхейм
4
Йонсен
7
Розенгрен
7
Розенгрен
4
Йонсен
22
Али
10
Берг
10
Берг
22
Али
3
Ортега
5
Пирола
5
Пирола
3
Ортега
Пирола
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
Пирола
9
Эль-Кааби
6
Стаменич
6
Стаменич
9
Эль-Кааби
10
Мартинш
7
Масурас
7
Масурас
10
Мартинш
36
Музакитис
19
Костулас
19
Костулас
36
Музакитис
Остались в запасе
Мальме
Олимпиакос
30
Рикардо Фридрих
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
33
Elison Makolli
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
32
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Андреас Ндой
ОП
21
Теофанис Бакулас
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
30
Рикардо Фридрих
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
33
Elison Makolli
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
32
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Андреас Ндой
ОП
21
Теофанис Бакулас
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Мальме - Олимпиакос
2
3
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
9
14
Офсайды
1
2
Количество передач
584
376
Сейвы
4
2
Точность передач %
77
70
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.03
1.74

Смотреть прямую трансляцию матча «Мальме» против «Олимпиакоса», 3-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальме»«Олимпиакос»

«Мальме» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Олимпиакос Мальме
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