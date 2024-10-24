24.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы, 3 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Мальме
Мальме
4-1-3-2
27
Далин
25
Бузанелло
25
Реслер
18
Янссон
17
Стригер Ларсен
4
Йонсен
22
Али
34
Лукили
38
Болин
22
Ботхейм
6
Пенья
3-3-1-2-1
19
Цолакис
20
Коштинья
45
Рецос
6
Карму
23
Родиней
32
Хецце
3
Ортега
36
Музакитис
10
Мартинш
22
Шикинью
9
Эль-Кааби
34
Лукили
10
Кристиансен
10
Кристиансен
34
Лукили
22
Ботхейм
5
Рикс
5
Рикс
22
Ботхейм
4
Йонсен
7
Розенгрен
7
Розенгрен
4
Йонсен
22
Али
10
Берг
10
Берг
22
Али
3
Ортега
5
Пирола
5
Пирола
3
Ортега
Пирола
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
Пирола
9
Эль-Кааби
6
Стаменич
6
Стаменич
9
Эль-Кааби
10
Мартинш
7
Масурас
7
Масурас
10
Мартинш
36
Музакитис
19
Костулас
19
Костулас
36
Музакитис
Остались в запасе
Мальме
Олимпиакос
30
Рикардо Фридрих
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
33
Elison Makolli
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
32
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Андреас Ндой
ОП
21
Теофанис Бакулас
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
30
Рикардо Фридрих
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
33
Elison Makolli
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
32
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Андреас Ндой
ОП
21
Теофанис Бакулас
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Мальме - Олимпиакос
2
3
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
9
14
Офсайды
1
2
Количество передач
584
376
Сейвы
4
2
Точность передач %
77
70
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.03
1.74
Смотреть прямую трансляцию матча «Мальме» против «Олимпиакоса», 3-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальме» – «Олимпиакос»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»