Агент экс-форварда «Краснодара» отреагировал на информацию о запрете на трансферы для клуба

Агент нападающего «Мальмe» Эрика Ботхейма Джим Сольбакен подтвердил, что «Краснодар» может получить запрет на трансферы, если не выплатит «Будe-Глимт» деньги за переход игрока.

«Да, это правда. Суд встал на сторону «Будe-Глимт», – сказал Ботхейм.