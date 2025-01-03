Агент экс-форварда «Краснодара» отреагировал на информацию о запрете на трансферы для клуба

Агент нападающего «Мальмe» Эрика Ботхейма Джим Сольбакен подтвердил, что «Краснодар» может получить запрет на трансферы, если не выплатит «Будe-Глимт» деньги за переход игрока.
«Да, это правда. Суд встал на сторону «Будe-Глимт», – сказал Ботхейм.
- Если «быки» не заплатят норвежскому клубу 3,5 миллиона евро, то им запретят совершать трансферы по аналогии с баном ЦСКА.
- Ботхейм пополнил ряды «Краснодара» в январе 2022 года, но спустя несколько месяцев расторг контракт в одностороннем порядке.
- Форвард ушел из российского клуба в «Салернитану», а к «Мальме» присоединился уже в 2024 году.