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    • Агент экс-форварда «Краснодара» отреагировал на информацию о запрете на трансферы для клуба

    Агент экс-форварда «Краснодара» отреагировал на информацию о запрете на трансферы для клуба

    Агент нападающего «Мальмe» Эрика Ботхейма Джим Сольбакен подтвердил, что «Краснодар» может получить запрет на трансферы, если не выплатит «Будe-Глимт» деньги за переход игрока.

    «Да, это правда. Суд встал на сторону «Будe-Глимт», – сказал Ботхейм.

    • Если «быки» не заплатят норвежскому клубу 3,5 миллиона евро, то им запретят совершать трансферы по аналогии с баном ЦСКА.
    • Ботхейм пополнил ряды «Краснодара» в январе 2022 года, но спустя несколько месяцев расторг контракт в одностороннем порядке.
    • Форвард ушел из российского клуба в «Салернитану», а к «Мальме» присоединился уже в 2024 году.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    03.01.2025 08:21
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    Комментарии (3)
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    SLADE2019
    1735892063
    Да уж, три с половиной ляма на ветер. Хотя, по нынешним временам не такие уж большие деньги, в том числе и на ветер.
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    Foxitkuban
    1735894318
    Просто ограбили клуб. Несправедливо.
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    alefreddy
    1735898522
    игрок сбежал однако Соль-бак все свое твердит
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