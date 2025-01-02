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    «Краснодару» грозит трансферный бан от ФИФА

    «Краснодар» обязали рассчитаться за покупку нападающего Эрика Ботхейма.

    «Буде-Глимт» выиграл у клуба РПЛ дело сначала в ФИФА, а затем в Спортивном арбитражном суде (CAS), пишет VG.

    В январе 2022 года краснодарцы заплатили за форварда 3 миллиона евро, аналогичную сумму нужно было перевести позднее, но летом Ботхейм расторг контракт, воспользовавшись опцией ФИФА, и перешел в «Салернитану».

    После этого «Краснодар» отказался перечислять второй транш. «Буде-Глимт» посчитал действия российской стороны неправомерными и подал в суд.

    Итоговый вердикт был вынесен в пользу норвежцев в конце 2024 года. Теперь клуб РПЛ должен погасить задолженность. В противном случае ему грозит трансферный бан от ФИФА.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.01.2025 22:10
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    Комментарии (5)
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    Desma
    1735846760
    Надо Краснодару подать в суд на «Буде-Глимт» с иском на возврат 3-х миллионов евро.
    Ответить
    bset
    1735850483
    Справедливо-то как
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    Foxitkuban
    1735893893
    А он что, расторг контракт без каких либо компенсаций?
    Ответить
    БОБРДОБР
    1735900806
    Это как мобильный в кредит купить, потерять и отказаться выплачивать.
    Ответить
    Волшебник__
    1735998056
    Они же итак всех РФ клубов забанили
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