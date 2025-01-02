«Краснодару» грозит трансферный бан от ФИФА

«Краснодар» обязали рассчитаться за покупку нападающего Эрика Ботхейма.

«Буде-Глимт» выиграл у клуба РПЛ дело сначала в ФИФА, а затем в Спортивном арбитражном суде (CAS), пишет VG.

В январе 2022 года краснодарцы заплатили за форварда 3 миллиона евро, аналогичную сумму нужно было перевести позднее, но летом Ботхейм расторг контракт, воспользовавшись опцией ФИФА, и перешел в «Салернитану».

После этого «Краснодар» отказался перечислять второй транш. «Буде-Глимт» посчитал действия российской стороны неправомерными и подал в суд.

Итоговый вердикт был вынесен в пользу норвежцев в конце 2024 года. Теперь клуб РПЛ должен погасить задолженность. В противном случае ему грозит трансферный бан от ФИФА.