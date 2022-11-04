- 8 января
- 08:51 Хаджикадунич не вернулся в «Ростов», несмотря на окончание аренды в «Мальме» 2
- 4 ноября 2022
- 01:01 Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
- 27 октября 2022
- 21:50 Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
- 14 октября 2022
- 00:10 Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
- 6 октября 2022
- 22:09 Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», «Шериф» уступил «Реал Сосьедаду» и другие результаты
- 8 сентября 2022
- 21:43 Лига Европы. «Арсенал» победил «Цюрих», «Рома» проиграла «Лудогорцу» и другие результаты
- 6 августа 2022
- 14:23 Игрок сборной Сьерра-Леоне пропустил собственную свадьбу ради перехода в «Мальме» 2
- 18 июля 2022
- 19:37 Жеребьевка 3-го отборочного раунда ЛЧ. «Монако» Головина сыграет с ПСВ и другие пары 1
- 23 июня 2022
- 19:43 Хаджикадунич не вернется в «Ростов»
- 27 мая 2022
- 00:31 «Мальмe» впервые с 1989 года стал обладателем Кубка Швеции
- 9 мая 2022
- 23:51 Агент Хаджикадунича: «Мальме» хочет сохранить Денниса, но летом могут появиться привлекательные для «Ростова» варианты» 1
- 11 марта 2022
- 18:45 Фото «Ростов» отдал в аренду «Мальме» защитника Хаджикадунича 1
- 12 февраля 2022
- 14:58 Товарищеский матч. «Краснодар» победил «Мальме» 12
- 10 февраля 2022
- 18:15 «Мальме» ведет переговоры с «Ростовом» об аренде Хаджикадунича с правом выкупа («РБ Спорт») 1
- 4 февраля 2022
- 20:04 Товарищеский матч. Гол Кухты в третьей встрече подряд помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Мальме» 3
- 9 декабря 2021
- 12:48 «РБ-Спорт»: «Локомотив» летом не захотел покупать защитника «Мальме» Ахмедходжича 5
- 8 декабря 2021
- 22:47 Лига чемпионов. «Ювентус» минимально обыграл «Мальме» и вышел в плей-офф с первого места 1
- 5 декабря 2021
- 11:30 Видео «Мальме» 22-й раз стал чемпионом Швеции. Фанаты отпраздновали на поле
- 24 ноября 2021
- 17:58 Видео Гендиректор «Зенита»: «Слова Ловрена о пенальти на Дзюбе передали неадекватно. Нет сомнений в 11-метровом» 15
- 13:25 Аршавин: «Сказал Семаку, что не понимаю, как чемпион России может играть в пять защитников» 21
- 12:15 Видео Игрок «Мальме» Рикс: «Пенальти в пользу «Зенита» на 92-й минуте не было» 15
- 10:06 Томассон: «В «Зенит» ежегодно вводят 100 миллионов. Он должен был побеждать «Челси» на выезде» 43
- 09:23 Фото «Была война». Вендел выложил фото окровавленной ноги после игры с «Мальме» 20