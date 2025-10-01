2 октября 2025 года в рамках второго тура Лиги Европы встретятся чешская команда «Виктория Пльзень» и шведский «Мальме». Матч состоится на стадионе «Доосан-Арена» в Пльзене, где местные болельщики надеются увидеть уверенную победу своей команды после ничьей в последнем туре против Ференцвароша. В свою очередь, «Мальме» на выезде столкнется с тяжелейшей задачей – после неудачи против Лудогорца им предстоит восстановить свою репутацию.

«Виктория»

В последних играх Виктория Пльзень демонстрирует хорошие атакующие действия, забив 9 голов в последних 5 матчах. Это говорит о сбалансированном нападении, которое способно создавать опасные моменты. При этом команда также пропускает немало – 5 голов за последние 5 игр. Пльзень забивает в среднем 1.80 гола за игру, но оборона оставляет желать лучшего, пропуская 1.00 гола за матч. Несмотря на неудачу в последнем матче в Лиге 1 против Злина (0:1), команда в целом сохраняет хорошую форму в европейских соревнованиях и дома не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

«Мальме»

«Мальме» также пребывает в не самой стабильной форме. В последние недели шведы не отличались результативностью в обороне – пропуская в среднем 1.40 гола за игру. В атаке дела обстоят лучше, с 7 забитыми мячами за последние 5 матчей, но в последних играх их мощная атака не помогла избежать поражений. В последних двух матчах Лиги Европы команда потерпела два поражения (против Лудогорца и Панатинаикоса), и им предстоит сложная задача в гостях. Впрочем, на выезде Мальме стабильно забивает – в 6 из 8 последних матчей.

Факты о командах

«Виктория»

Виктория Пльзень не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

В последних 5 играх команда забивает в среднем 1.80 гола за игру

В последних 5 играх команда пропускает в среднем 1.00 гола за игру

В последних 9 матчах команда забивает в 7 играх

«Мальме»

В последних 5 играх Мальме забивает в среднем 1.40 гола за игру

В последних 5 играх Мальме пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Мальме не проигрывает в 10 из 12 последних матчей в гостях в Лиге Европы

Мальме забивает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «Виктория» – «Мальме»

Исходя из текущей формы команд, можно ожидать, что встреча будет напряженной, с атакующими действиями обеих сторон. Виктория Пльзень на своем поле всегда опасна, и хотя команда пропускает в среднем около 1 гола за игру, их нападение довольно результативно. В свою очередь, «Мальме», несмотря на проблемы в защите, может создать угрозу у ворот «Виктории Пльзень». Шведская команда забивает в большинстве своих матчей, что также обещает интересную атакующую борьбу.

В целом, ожидается, что обе команды смогут забить, но, учитывая нестабильность обороны у «Мальме» и атакующие действия «Виктории Пльзень», вероятно, хозяева смогут добиться победы.

Рекомендованные ставки