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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Виктория - Мальме
Виктория - Мальме: обзор матча 02 октября 2025
Виктория
02.10.2025, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
3 : 0
Завершен
Мальме
34'
М. Выдра
44'
Р. Дуросинми
53'
K. Spacil
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Мальме
Завершен
90'
+6
Красная карточка
Даниэль Гудьонсен
Замена
Милан Гавел
️️️️➡️️
Амар Мемич
80'
77'
Замена
Кенан Бушуладжич
️️️️➡️️
Отто Розенгрен
77'
Замена
S. Soumah
️️️️➡️️
Adrian Skogmar
Замена
Принс Квабена Аду
️️️️➡️️
Матей Выдра
77'
Желтая карточка
Вацлав Емелка
69'
68'
Желтая карточка
Колин Реслер
Замена
Шейк Суаре
️️️️➡️️
Денис Висински
64'
Замена
Адриан Зеликович
️️️️➡️️
Матей Валента
64'
Замена
Томаш Ладра
️️️️➡️️
Рафиу Дуросинми
64'
Красная карточка
Мерчас Доски
58'
ГОЛ! 3:0!
Karel Spacil
Пас отдал
Матей Выдра
53'
46'
Замена
Оливер Берг
️️️️➡️️
Эммануэль Эконг
ГОЛ! 2:0!
Рафиу Дуросинми
Пас отдал
Матей Выдра
44'
39'
Вторая желтая
Лассе-Берг Йонсен
ГОЛ! 1:0!
Матей Выдра
Пас отдал
Амар Мемич
34'
27'
Замена
Даниэль Гудьонсен
️️️️➡️️
Андерс Кристиансен
Желтая карточка
Сампсон Дуэ
23'
18'
Желтая карточка
Лассе-Берг Йонсен
16'
Замена
Андрей Джурич
️️️️➡️️
Понтус Янссон
10'
Желтая карточка
Андерс Кристиансен
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
5
Karel Spacil
ЦЗ
6
Лукас Черв
ЦП
32
Матей Валента
АП
9
Денис Висински
АП
15
Амар Мемич
ПВ
11
Матей Выдра
(К)
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Мальме
1
Робин Ольсен
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
19
Колин Реслер
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Отто Розенгрен
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
10
Андерс Кристиансен
(К)
ЦП
37
Adrian Skogmar
ЦП
38
Хуго Болин
ПВ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Виктория
44
Флориан Вигеле
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
22
Ян Палушка
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
80
Адриан Зеликович
ОП
18
Томаш Ладра
ЦП
19
Шейк Суаре
ЦП
25
Принс Квабена Аду
ЦФ
25
Кристоф Кабонго
ЦФ
72
James Bello
ЦФ
Мальме
31
Мелькер Элльборг
ВР
27
Йохан Далин
ВР
5
Андрей Джурич
ЦЗ
2
Johan Karlsson
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
40
Кенан Бушуладжич
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
19
S. Soumah
ЦП
10
Оливер Берг
АП
8
Арнор Сигурдссон
АП
21
Стефано Веччиа
ПВ
32
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
4-1-3-2
23
Йедличка
14
Доски
21
Емелка
5
40
Дуэ
6
Черв
32
Валента
9
Висински
15
Мемич
17
Дуросинми
11
Выдра
4-4-1-1
1
Ольсен
17
Стригер Ларсен
18
Янссон
19
Реслер
25
Бузанелло
4
Йонсен
10
Кристиансен
37
7
Розенгрен
38
Болин
11
Эконг
15
Мемич
24
Гавел
24
Гавел
15
Мемич
32
Валента
80
Зеликович
80
Зеликович
32
Валента
17
Дуросинми
18
Ладра
18
Ладра
17
Дуросинми
9
Висински
19
Суаре
19
Суаре
9
Висински
11
Выдра
25
Аду
25
Аду
11
Выдра
18
Янссон
5
Джурич
5
Джурич
18
Янссон
7
Розенгрен
40
Бушуладжич
40
Бушуладжич
7
Розенгрен
37
19
19
37
11
Эконг
10
Берг
10
Берг
11
Эконг
10
Кристиансен
32
Гудьонсен
32
Гудьонсен
10
Кристиансен
Остались в запасе
Виктория
Мальме
44
Флориан Вигеле
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
22
Ян Палушка
ЦЗ
25
Кристоф Кабонго
ЦФ
72
James Bello
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
31
Мелькер Элльборг
ВР
27
Йохан Далин
ВР
2
Johan Karlsson
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Оскар Левицки
ЦП
8
Арнор Сигурдссон
АП
21
Стефано Веччиа
ПВ
Главный тренер
Анес Мравац
Остались в запасе
44
Флориан Вигеле
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
22
Ян Палушка
ЦЗ
25
Кристоф Кабонго
ЦФ
72
James Bello
ЦФ
Остались в запасе
31
Мелькер Элльборг
ВР
27
Йохан Далин
ВР
2
Johan Karlsson
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Оскар Левицки
ЦП
8
Арнор Сигурдссон
АП
21
Стефано Веччиа
ПВ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Анес Мравац
Статистика матча Виктория - Мальме
2
1
2
3
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
6
Нарушения
12
16
Офсайды
4
2
Количество передач
457
323
Сейвы
1
4
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
2.08
0.29
Информация о матче
Главный судья:
Энеа Йорги
(Эльбасан)
Стадион:
Доосан Арена
Посещаемость:
10811
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