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«Мальме» - «РФШ»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.56

29 июля 2025 18:42
Мальме - РФШ
30 июл. 2025, среда 20:00 | Лига чемпионов, 2 раунд
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1.56
Победа «Мальме» с форой -1.83
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30 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени состоится матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Шведский «Мальме» сыграет с рижским «РФШ». Первый поединок завершился уверенной победой скандинавов – 4:1.

«Мальме»

«Мальме» набрал отменную форму и одержал уже шесть побед подряд с учетом всех соревнований. По сути, шведская команда также практически гарантировала себе путевку в следующий квалифайн раунд ЛЧ. Едва ли «Мальме» позволит себе «разбазарить» внушительное преимущество, добытое неделей ранее. Более того, в «ответке» с РФШ у тренерского штаба скандинавов даже будет возможность провести определенную ротацию.

Последние три игры:

  • Броммапойкарна – Мальме 2:3
  • РФШ – Мальме 1:4
  • Эстер – Мальме 0:2

«РФШ»

Латышская команда находится в сложном положении после крупного поражения в первом матче (1:4). В домашнем чемпионате команда идет на втором месте, и уступает лидеру («Рига») три очка. «РФШ» демонстрирует результативность на внутренней арене, забив 10 голов в двух последних матчах, но, как не тяжело догадаться, уровень соперников в чемпионате Латвии значительно пониже, нежели у «Мальме».

Последние три игры:

  • РФШ – Тукумс 6:2
  • РФШ – Мальме 1:4
  • Метта/ЛУ – РФШ 0:4

Очные встречи:

  • РФШ – Мальме 1:4
  • РФШ – Мальме 0:1

Прогноз на матч «Мальме» – «РФШ»

Скандинавы будут полностью контролировать ситуацию, но не факт, что дело снова завершится погромом. В конце концов, «Мальме» получил возможность немного сэкономить силы, но практически нет никаких сомнений в том, что именно шведы добьются комфортной победы.

Прогноз: победа «Мальме» с форой -1.83, коэффициент – 1.56. Прогноз на точный счет 3:0/3:1.

1.56
Победа «Мальме» с форой -1.83
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Автор: Воронцов Егор
Лига чемпионов РФШ Мальме
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