30 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени состоится матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Шведский «Мальме» сыграет с рижским «РФШ». Первый поединок завершился уверенной победой скандинавов – 4:1.

«Мальме»

«Мальме» набрал отменную форму и одержал уже шесть побед подряд с учетом всех соревнований. По сути, шведская команда также практически гарантировала себе путевку в следующий квалифайн раунд ЛЧ. Едва ли «Мальме» позволит себе «разбазарить» внушительное преимущество, добытое неделей ранее. Более того, в «ответке» с РФШ у тренерского штаба скандинавов даже будет возможность провести определенную ротацию.

Последние три игры:

Броммапойкарна – Мальме 2:3

РФШ – Мальме 1:4

Эстер – Мальме 0:2

«РФШ»

Латышская команда находится в сложном положении после крупного поражения в первом матче (1:4). В домашнем чемпионате команда идет на втором месте, и уступает лидеру («Рига») три очка. «РФШ» демонстрирует результативность на внутренней арене, забив 10 голов в двух последних матчах, но, как не тяжело догадаться, уровень соперников в чемпионате Латвии значительно пониже, нежели у «Мальме».

Последние три игры:

РФШ – Тукумс 6:2

РФШ – Мальме 1:4

Метта/ЛУ – РФШ 0:4

Очные встречи:

РФШ – Мальме 1:4

РФШ – Мальме 0:1

Прогноз на матч «Мальме» – «РФШ»

Скандинавы будут полностью контролировать ситуацию, но не факт, что дело снова завершится погромом. В конце концов, «Мальме» получил возможность немного сэкономить силы, но практически нет никаких сомнений в том, что именно шведы добьются комфортной победы.

Прогноз: победа «Мальме» с форой -1.83, коэффициент – 1.56. Прогноз на точный счет 3:0/3:1.