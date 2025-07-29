30 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени состоится матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Шведский «Мальме» сыграет с рижским «РФШ». Первый поединок завершился уверенной победой скандинавов – 4:1.
«Мальме»
«Мальме» набрал отменную форму и одержал уже шесть побед подряд с учетом всех соревнований. По сути, шведская команда также практически гарантировала себе путевку в следующий квалифайн раунд ЛЧ. Едва ли «Мальме» позволит себе «разбазарить» внушительное преимущество, добытое неделей ранее. Более того, в «ответке» с РФШ у тренерского штаба скандинавов даже будет возможность провести определенную ротацию.
Последние три игры:
- Броммапойкарна – Мальме 2:3
- РФШ – Мальме 1:4
- Эстер – Мальме 0:2
«РФШ»
Латышская команда находится в сложном положении после крупного поражения в первом матче (1:4). В домашнем чемпионате команда идет на втором месте, и уступает лидеру («Рига») три очка. «РФШ» демонстрирует результативность на внутренней арене, забив 10 голов в двух последних матчах, но, как не тяжело догадаться, уровень соперников в чемпионате Латвии значительно пониже, нежели у «Мальме».
Последние три игры:
- РФШ – Тукумс 6:2
- РФШ – Мальме 1:4
- Метта/ЛУ – РФШ 0:4
Очные встречи:
- РФШ – Мальме 1:4
- РФШ – Мальме 0:1
Прогноз на матч «Мальме» – «РФШ»
Скандинавы будут полностью контролировать ситуацию, но не факт, что дело снова завершится погромом. В конце концов, «Мальме» получил возможность немного сэкономить силы, но практически нет никаких сомнений в том, что именно шведы добьются комфортной победы.
Прогноз: победа «Мальме» с форой -1.83, коэффициент – 1.56. Прогноз на точный счет 3:0/3:1.