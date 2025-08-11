На «Паркене» решится судьба путeвки в следующий раунд Лиги чемпионов. После нулевой ничьей в первой встрече интрига максимально сохранена. «Копенгаген» будет играть при поддержке своих болельщиков, что традиционно является их преимуществом. «Мальме» же постарается сыграть на контратаках, пользуясь скоростью флангов и умением реализовывать моменты.

«Копенгаген»

Датчане демонстрируют надeжную игру в обороне. В последних трeх матчах Лиги чемпионов команда не пропускала, а средний показатель пропущенных мячей за 5 игр – всего 0,6. В атаке «Копенгаген» стабилен, забивая 1,4 гола за игру. Домашняя статистика внушает оптимизм: команда не проигрывает в 18 из 20 последних встреч, а в 5 из 7 матчей сохраняет ворота в неприкосновенности. Однако поражение от «Орхуса» в Суперлиге (2:3) может заставить тренерский штаб уделить ещe больше внимания надeжности обороны.

«Мальме»

Шведский клуб в хорошей форме, не проигрывает в 11 из 13 последних матчей. Команда забивает в 8 из 10 встреч, а средняя результативность за последние пять игр – 1,8 гола. При этом оборона не всегда стабильна: в среднем 1,2 пропущенного гола за матч. Поражение от «Мьелльбю» (1:3) в чемпионате Швеции показывает, что команда уязвима при активной атакующей игре соперника. Тем не менее, «Мальме» доказал, что может уверенно играть в еврокубках, добившись серии из пяти матчей без поражений в Лиге чемпионов.

Прогноз на матч

Обе команды обладают надeжной обороной и стабильной атакой, но характер первого матча и высокий уровень ответственности могут привести к осторожному началу. «Копенгаген» будет контролировать мяч и пытаться вскрывать оборону соперника позиционными атаками, «Мальме» же – искать шансы в быстрых переходах. С учeтом статистики и формы команд, вероятен сценарий, при котором хозяева сумеют одержать минимальную победу, а голов будет немного.

