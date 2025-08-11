Введите ваш ник на сайте
«Копенгаген» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.75

11 августа 2025 9:25
Копенгаген - Мальме
12 авг. 2025, вторник 20:00 | Лига чемпионов, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Копенгагена»
Сделать ставку

На «Паркене» решится судьба путeвки в следующий раунд Лиги чемпионов. После нулевой ничьей в первой встрече интрига максимально сохранена. «Копенгаген» будет играть при поддержке своих болельщиков, что традиционно является их преимуществом. «Мальме» же постарается сыграть на контратаках, пользуясь скоростью флангов и умением реализовывать моменты.

«Копенгаген»

Датчане демонстрируют надeжную игру в обороне. В последних трeх матчах Лиги чемпионов команда не пропускала, а средний показатель пропущенных мячей за 5 игр – всего 0,6. В атаке «Копенгаген» стабилен, забивая 1,4 гола за игру. Домашняя статистика внушает оптимизм: команда не проигрывает в 18 из 20 последних встреч, а в 5 из 7 матчей сохраняет ворота в неприкосновенности. Однако поражение от «Орхуса» в Суперлиге (2:3) может заставить тренерский штаб уделить ещe больше внимания надeжности обороны.

«Мальме»

Шведский клуб в хорошей форме, не проигрывает в 11 из 13 последних матчей. Команда забивает в 8 из 10 встреч, а средняя результативность за последние пять игр – 1,8 гола. При этом оборона не всегда стабильна: в среднем 1,2 пропущенного гола за матч. Поражение от «Мьелльбю» (1:3) в чемпионате Швеции показывает, что команда уязвима при активной атакующей игре соперника. Тем не менее, «Мальме» доказал, что может уверенно играть в еврокубках, добившись серии из пяти матчей без поражений в Лиге чемпионов.

Факты о командах

«Копенгаген»

  • Не проигрывает в 18 из 20 последних матчей
  • Не пропускает в 5 из 7 последних игр
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей

«Мальме»

  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей
  • Забивает в 8 из 10 последних игр
  • Средняя результативность – 1,8 гола за матч

Личные встречи
25% (1)
50% (2)
25% (1)
6
Забитых мячей
2
1.5
В среднем за матч
0.5
5:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  5:0
Самая крупная ничья:  1:1
Лига чемпионов, 3 раунд
Копенгаген
5 : 0
12.08.2025
Мальме
Лига чемпионов, 3 раунд
Мальме
0 : 0
05.08.2025
Копенгаген
Лига Европы, 6 тур
Копенгаген
0 : 1
12.12.2019
Мальме
Лига Европы, 2 тур
Мальме
1 : 1
03.10.2019
Копенгаген

Прогноз на матч

Обе команды обладают надeжной обороной и стабильной атакой, но характер первого матча и высокий уровень ответственности могут привести к осторожному началу. «Копенгаген» будет контролировать мяч и пытаться вскрывать оборону соперника позиционными атаками, «Мальме» же – искать шансы в быстрых переходах. С учeтом статистики и формы команд, вероятен сценарий, при котором хозяева сумеют одержать минимальную победу, а голов будет немного.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Копенгагена» – коэффициент 1.75
  • Тотал голов меньше 2,5 – коэффициент 1.70

1.75
Победа «Копенгагена»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов Мальме Копенгаген
