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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Копенгаген - Мальме
Копенгаген - Мальме: обзор матча 12 декабря 2019
Копенгаген
12.12.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, группа B, 6 тур
0 : 1
Завершен
Мальме
77'
С. Папаяннопулос (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Мальме
87'
Желтая карточка
Э. Ларссон
Замена
К. Бартолец
️️️️
Г. Варела
84'
80'
Замена
О. Левицки
️️️️
А. Кристиансен
Замена
М. Сантос
️️️️
Н. Томсен
80'
77'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Папаяннопулос
68'
Замена
Г. Молинс
️️️️
Э. Ракип
67'
Желтая карточка
Э. Ракип
Желтая карточка
Н. Томсен
63'
60'
Замена
Й. Кнудсен
️️️️
Б. Сафари
59'
Желтая карточка
И. Бонке
Желтая карточка
Р. Фалк-Йенсен
49'
Замена
К. Хольс
️️️️
Р. Мудражия
46'
45'
+2
Желтая карточка
Р. Бенгтссон
Желтая карточка
В. Фишер
45'
+2
26'
Желтая карточка
А. Кристиансен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Николай Томсен
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
8
Инносент Бонке
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Йенс Стаге
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Карло Хольс
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Мальме
1
Душан Мелихарек
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
18
Ромен Гэлл
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
4-2-4
1
Юнссон
19
Бенгтссон
4
Папаяннопулос
6
Бьелланд
2
Варела
6
Томсен
20
Мудражия
79
Сотириу
7
Фишер
14
Н'Дойе
8
Фалк-Йенсен
4-5-1
27
Далин
20
Бенгтссон
4
Сафари
64
Ларссон
4
Нильсен
9
Траустасон
6
Ракип
10
Кристиансен
8
Бонке
5
Рикс
9
Розенберг
2
Варела
2
Бартолец
2
Бартолец
2
Варела
20
Мудражия
19
Хольс
19
Хольс
20
Мудражия
6
Томсен
27
Сантос
27
Сантос
6
Томсен
4
Сафари
3
Кнудсен
3
Кнудсен
4
Сафари
10
Кристиансен
6
Левицки
6
Левицки
10
Кристиансен
6
Ракип
10
Молинс
10
Молинс
6
Ракип
Остались в запасе
Копенгаген
Мальме
16
Пеп Бьель
АП
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
6
Йенс Стаге
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
2
Феликс Беймо
ПЗ
1
Душан Мелихарек
ВР
18
Ромен Гэлл
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
16
Пеп Бьель
АП
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
6
Йенс Стаге
ЦП
Остались в запасе
2
Феликс Беймо
ПЗ
1
Душан Мелихарек
ВР
18
Ромен Гэлл
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Копенгаген - Мальме
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
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