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  • «Славия» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

«Славия» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

30 января 2025, 21:50
Славия
30.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
2 : 2
Завершен
Мальме
46' Т. Хоры 76' И. Шранц
69' Т. Али 71' Х. Болин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
3
Томаш Голеш
(К) ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
32
Ондржей Лингр
ЦП
13
Доминик Пех
АП
23
Симион Мичез
ПВ
11
Даниэл Фила
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Мальме
30
Рикардо Фридрих
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
25
Колин Реслер
(К) ЦЗ
22
Таха Али
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
7
Отто Розенгрен
ЦП
37
Adrian Skogmar
ЦП
10
Оливер Берг
АП
38
Хуго Болин
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Славия
83
Стефан Йованоски
ВР
50
Филип Славата
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
20
Христос Зафейрис
ЦП
19
Daniel Toula
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
18
Иван Шранц
ЦФ
Мальме
31
Мелькер Элльборг
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
41
William Åkesson
ЦЗ
5
Серен Рикс
ЦП
42
Viggo Jeppsson
ЦП
43
Gentian Lajqi
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
34
Закария Лукили
АП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
4-2-2-2
30
Мандоус
21
Змозла
4
Зима
32
Конечны
3
Голеш
19
Дорли
32
Лингр
13
Пех
23
Мичез
13
Хытил
11
Фила
3-3-3-1
30
Фридрих
19
Зеттерстрем
25
Реслер
25
Бузанелло
4
Йонсен
7
Розенгрен
37
38
Болин
10
Берг
22
Али
22
Ботхейм
21
Змозла
25
Диуф
25
Диуф
21
Змозла
13
Хытил
20
Зафейрис
20
Зафейрис
13
Хытил
19
Дорли
25
Хоры
25
Хоры
19
Дорли
23
Мичез
18
Шранц
18
Шранц
23
Мичез
38
Болин
13
Ольссон
13
Ольссон
38
Болин
22
Ботхейм
6
Левицки
6
Левицки
22
Ботхейм
10
Берг
34
Лукили
34
Лукили
10
Берг
Остались в запасе
Славия
Мальме
83
Стефан Йованоски
ВР
50
Филип Славата
ВР
98
Филип Пребсл
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
19
Daniel Toula
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
31
Мелькер Элльборг
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
41
William Åkesson
ЦЗ
5
Серен Рикс
ЦП
42
Viggo Jeppsson
ЦП
43
Gentian Lajqi
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Остались в запасе
83
Стефан Йованоски
ВР
50
Филип Славата
ВР
98
Филип Пребсл
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
19
Daniel Toula
ЦФ
Остались в запасе
31
Мелькер Элльборг
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
41
William Åkesson
ЦЗ
5
Серен Рикс
ЦП
42
Viggo Jeppsson
ЦП
43
Gentian Lajqi
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Статистика матча Славия - Мальме
3
3
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
8
11
Офсайды
4
3
Количество передач
384
269
Сейвы
5
5
Точность передач %
78
66
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
1.59
2.28

Смотреть прямую трансляцию матча «Славия» против «Мальме», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия»«Мальме»

«Славия» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Мальме Славия
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