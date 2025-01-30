30.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
Лига Европы, 8 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Славия
Славия
4-2-2-2
30
Мандоус
21
Змозла
4
Зима
32
Конечны
3
Голеш
19
Дорли
32
Лингр
13
Пех
23
Мичез
13
Хытил
11
Фила
3-3-3-1
30
Фридрих
19
Зеттерстрем
25
Реслер
25
Бузанелло
4
Йонсен
7
Розенгрен
37
38
Болин
10
Берг
22
Али
22
Ботхейм
21
Змозла
25
Диуф
25
Диуф
21
Змозла
13
Хытил
20
Зафейрис
20
Зафейрис
13
Хытил
19
Дорли
25
Хоры
25
Хоры
19
Дорли
23
Мичез
18
Шранц
18
Шранц
23
Мичез
38
Болин
13
Ольссон
13
Ольссон
38
Болин
22
Ботхейм
6
Левицки
6
Левицки
22
Ботхейм
10
Берг
34
Лукили
34
Лукили
10
Берг
Остались в запасе
Славия
Мальме
83
Стефан Йованоски
ВР
50
Филип Славата
ВР
98
Филип Пребсл
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
19
Daniel Toula
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
31
Мелькер Элльборг
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
41
William Åkesson
ЦЗ
5
Серен Рикс
ЦП
42
Viggo Jeppsson
ЦП
43
Gentian Lajqi
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Остались в запасе
83
Стефан Йованоски
ВР
50
Филип Славата
ВР
98
Филип Пребсл
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
19
Daniel Toula
ЦФ
Остались в запасе
31
Мелькер Элльборг
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
41
William Åkesson
ЦЗ
5
Серен Рикс
ЦП
42
Viggo Jeppsson
ЦП
43
Gentian Lajqi
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Статистика матча Славия - Мальме
3
3
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
8
11
Офсайды
4
3
Количество передач
384
269
Сейвы
5
5
Точность передач %
78
66
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
1.59
2.28
Смотреть прямую трансляцию матча «Славия» против «Мальме», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия» – «Мальме»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»