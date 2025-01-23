23.01.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 7 тур
Лига Европы, 7 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Мальме
Мальме
4-2-3-1
30
Фридрих
25
Бузанелло
19
Зеттерстрем
25
Реслер
17
Стригер Ларсен
4
Йонсен
7
Розенгрен
22
Али
10
Берг
38
Болин
22
Ботхейм
4-1-3-2
1
Уннершталь
28
ван Рой
14
Лагербилке
38
Брюнс
5
Салах-Эддин
23
Садилек
11
Ротс
14
Влап
14
Стейн
9
ван Вольфсвинкел
47
Лтайеф
4
Йонсен
5
Рикс
5
Рикс
4
Йонсен
22
Али
10
Кристиансен
10
Кристиансен
22
Али
10
Берг
34
Лукили
34
Лукили
10
Берг
14
Стейн
41
Бесселинк
41
Бесселинк
14
Стейн
47
Лтайеф
7
ван Берген
7
ван Берген
47
Лтайеф
14
Влап
5
Ван Хоренбек
5
Ван Хоренбек
14
Влап
Остались в запасе
Мальме
Твенте
50
William Nieroth Lundgren
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
41
William Åkesson
ЦЗ
6
Оскар Левицки
ЦП
37
Adrian Skogmar
ЦП
42
Viggo Jeppsson
ЦП
43
Gentian Lajqi
ЦП
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
21
Sam Karssies
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Ruud Nijstad
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
14
Harrie Kuster
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
25
Веннегор оф Хесселинк Лукас
ЦФ
30
Owen Panneflek
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
50
William Nieroth Lundgren
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
41
William Åkesson
ЦЗ
6
Оскар Левицки
ЦП
37
Adrian Skogmar
ЦП
42
Viggo Jeppsson
ЦП
43
Gentian Lajqi
ЦП
Остались в запасе
21
Sam Karssies
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Ruud Nijstad
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
14
Harrie Kuster
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
25
Веннегор оф Хесселинк Лукас
ЦФ
30
Owen Panneflek
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Мальме - Твенте
6
4
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Угловые удары
9
7
Нарушения
18
17
Офсайды
1
0
Количество передач
460
357
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.76
2.1
Смотреть прямую трансляцию матча «Мальме» против «Твенте», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальме» – «Твенте»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»