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  • «Мальме» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

«Мальме» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

23 января 2025, 19:35
Мальме
23.01.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 7 тур
2 : 3
Завершен
Твенте
32' Л. Йонсен 79' А. Кристиансен
28' С. Стейн (П) 61' Р. ван Вольфсвинкел (П) 64' Г. Лагербилке
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
30
Рикардо Фридрих
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
(К) ПЗ
22
Таха Али
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
7
Отто Розенгрен
ЦП
10
Оливер Берг
АП
38
Хуго Болин
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
23
Михал Садилек
ЦП
14
Сем Стейн
АП
14
Мичел Влап
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
11
Дан Ротс
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
(К) ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Мальме
50
William Nieroth Lundgren
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
41
William Åkesson
ЦЗ
6
Оскар Левицки
ЦП
37
Adrian Skogmar
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
42
Viggo Jeppsson
ЦП
43
Gentian Lajqi
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
34
Закария Лукили
АП
Твенте
21
Sam Karssies
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Ruud Nijstad
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
25
Веннегор оф Хесселинк Лукас
ЦФ
30
Owen Panneflek
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
4-2-3-1
30
Фридрих
25
Бузанелло
19
Зеттерстрем
25
Реслер
17
Стригер Ларсен
4
Йонсен
7
Розенгрен
22
Али
10
Берг
38
Болин
22
Ботхейм
4-1-3-2
1
Уннершталь
28
ван Рой
14
Лагербилке
38
Брюнс
5
Салах-Эддин
23
Садилек
11
Ротс
14
Влап
14
Стейн
9
ван Вольфсвинкел
47
Лтайеф
4
Йонсен
5
Рикс
5
Рикс
4
Йонсен
22
Али
10
Кристиансен
10
Кристиансен
22
Али
10
Берг
34
Лукили
34
Лукили
10
Берг
14
Стейн
41
Бесселинк
41
Бесселинк
14
Стейн
47
Лтайеф
7
ван Берген
7
ван Берген
47
Лтайеф
14
Влап
5
Ван Хоренбек
5
Ван Хоренбек
14
Влап
Остались в запасе
Мальме
Твенте
50
William Nieroth Lundgren
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
41
William Åkesson
ЦЗ
6
Оскар Левицки
ЦП
37
Adrian Skogmar
ЦП
42
Viggo Jeppsson
ЦП
43
Gentian Lajqi
ЦП
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
21
Sam Karssies
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Ruud Nijstad
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
14
Harrie Kuster
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
25
Веннегор оф Хесселинк Лукас
ЦФ
30
Owen Panneflek
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
50
William Nieroth Lundgren
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
41
William Åkesson
ЦЗ
6
Оскар Левицки
ЦП
37
Adrian Skogmar
ЦП
42
Viggo Jeppsson
ЦП
43
Gentian Lajqi
ЦП
Остались в запасе
21
Sam Karssies
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Ruud Nijstad
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
14
Harrie Kuster
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
25
Веннегор оф Хесселинк Лукас
ЦФ
30
Owen Panneflek
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Мальме - Твенте
6
4
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Угловые удары
9
7
Нарушения
18
17
Офсайды
1
0
Количество передач
460
357
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.76
2.1

Смотреть прямую трансляцию матча «Мальме» против «Твенте», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальме»«Твенте»

«Мальме» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Твенте Мальме
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