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«Мальме» – «Иберия 1999»: прогноз на матч 15 июля с 66% вероятностью захода ставки

14 июля 2025 14:26
Мальме - Иберия 1999
15 июл. 2025, вторник 20:00 | Лига чемпионов, 1 раунд
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1.72
Победа «Мальме» с форой -1.5
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В первом матче шведы добились уверенной победы в гостях со счeтом 3:1, что делает «Мальме» главным фаворитом на выход в следующий раунд. Теперь команда играет дома, где традиционно выступает сильнее и надeжнее.

«Мальме»

Клуб не проигрывает в последних пяти встречах и демонстрирует баланс между атакой и обороной. Средняя результативность – 2 гола за игру, пропускают всего по 0.6. Уверенное выступление в национальном чемпионате подкреплено качественным контролем мяча и высоким темпом.

«Иберия 1999»

Команда из Грузии показывает боевой характер – забивает стабильно и проигрывает редко. Однако оборона оставляет вопросы: в последних трeх матчах команда пропускала, включая 3 мяча от «Мальме» дома.

Прогноз на матч

«Мальме» не даст инициативу и должен снова уверенно побеждать. Разница в классе очевидна, и даже несмотря на активность гостей, шведы – сильнее.

Вероятность захода – около 66%, потому что:

  • «Мальме» выиграл первый матч на выезде с разницей в 2 мяча;
  • хозяева забивают в среднем по 2 гола за игру;
  • у «Иберии» нестабильная оборона – 1.4 пропущенного за матч.

Рекомендация: победа «Мальме» с форой -1.5 – коэффициент 1.72

1.72
Победа «Мальме» с форой -1.5
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Автор: Ланьков Роман
Лига чемпионов Иберия 1999 Мальме
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