В первом матче шведы добились уверенной победы в гостях со счeтом 3:1, что делает «Мальме» главным фаворитом на выход в следующий раунд. Теперь команда играет дома, где традиционно выступает сильнее и надeжнее.

«Мальме»

Клуб не проигрывает в последних пяти встречах и демонстрирует баланс между атакой и обороной. Средняя результативность – 2 гола за игру, пропускают всего по 0.6. Уверенное выступление в национальном чемпионате подкреплено качественным контролем мяча и высоким темпом.

«Иберия 1999»

Команда из Грузии показывает боевой характер – забивает стабильно и проигрывает редко. Однако оборона оставляет вопросы: в последних трeх матчах команда пропускала, включая 3 мяча от «Мальме» дома.

Прогноз на матч

«Мальме» не даст инициативу и должен снова уверенно побеждать. Разница в классе очевидна, и даже несмотря на активность гостей, шведы – сильнее.

Вероятность захода – около 66%, потому что:

«Мальме» выиграл первый матч на выезде с разницей в 2 мяча;

хозяева забивают в среднем по 2 гола за игру;

у «Иберии» нестабильная оборона – 1.4 пропущенного за матч.

Рекомендация: победа «Мальме» с форой -1.5 – коэффициент 1.72