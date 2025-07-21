22 июля в Риге на «Спортивном парке LNK» состоится матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между латвийским РФШ и шведским «Мальме». Обе команды находятся в отличной форме, и этот поединок обещает быть напряжeнным и тактически выверенным. РФШ показывает впечатляющие результаты на всех фронтах, а «Мальме» демонстрирует стабильность в Аллсвенскан и еврокубках.

РФШ

Латвийский клуб идeт на серии из восьми побед подряд, включая уверенное выступление в квалификации ЛЧ против «Левадии». Команда не пропускает в четырeх последних матчах, а атакующая линия остаeтся стабильной – в среднем 1.8 гола за игру. Особенно стоит отметить сбалансированность: защита действует строго и организованно, в то время как нападение эффективно использует свои моменты. Преимуществом «РФШ» станет фактор домашнего поля и хорошая сыгранность в текущем сезоне.

«Мальме»

Чемпион Швеции подходит к матчу после четырeх побед кряду, в том числе двух уверенных выигрышей над «Иберией 1999» в первом раунде квалификации. «Мальме» играет ярко в атаке (2.2 гола за игру), но всe ещe допускает ошибки в обороне – пропускает в большинстве матчей. Команда обладает более богатым еврокубковым опытом, и это может сыграть роль в равном противостоянии. Однако важно учитывать, что у «Мальме» впереди напряжeнный график, и на выезде шведам зачастую бывает сложнее навязывать свою игру.

Факты о командах

РФШ

Победа в 8 последних матчах

В среднем: 1.80 забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)

Не пропускает в 4 последних матчах

Забивает в 17 матчах подряд

«Мальме»

Победа в 4 последних матчах

В среднем: 2.20 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 матчах подряд

Всего 1 сухой матч из 5 последних

Прогноз на матч РФШ – «Мальме»

Обе команды на ходу, но РФШ впечатляет надeжностью в защите и длительной победной серией. Учитывая, что латвийцы играют дома и не пропускают, ставка на их положительный результат выглядит логичной. У «Мальме» больше опыта, но в текущем отрезке РФШ может навязать борьбу и как минимум не проиграть. Учитывая статистику, вероятен и сценарий с небольшим количеством голов.

Рекомендованные ставки: