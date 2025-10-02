02.10.2025, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы, 2 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Виктория
Виктория
4-1-3-2
23
Йедличка
14
Доски
21
Емелка
5
40
Дуэ
6
Черв
9
Валента
9
Висински
99
Мемич
17
Дуросинми
11
Выдра
4-4-1-1
1
Ольсен
17
Стригер Ларсен
18
Янссон
25
Реслер
25
Бузанелло
4
Йонсен
10
Кристиансен
37
7
Розенгрен
38
Болин
11
Эконг
99
Мемич
24
Гавел
24
Гавел
99
Мемич
9
Валента
80
Зеликович
80
Зеликович
9
Валента
17
Дуросинми
18
Ладра
18
Ладра
17
Дуросинми
9
Висински
19
Суаре
19
Суаре
9
Висински
11
Выдра
80
Аду
80
Аду
11
Выдра
18
Янссон
5
Джурич
5
Джурич
18
Янссон
7
Розенгрен
40
Бушуладжич
40
Бушуладжич
7
Розенгрен
37
11
11
37
11
Эконг
10
Берг
10
Берг
11
Эконг
10
Кристиансен
32
Гудьонсен
32
Гудьонсен
10
Кристиансен
Остались в запасе
Виктория
Мальме
44
Флориан Вигеле
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
22
Ян Палушка
ЦЗ
25
Кристоф Кабонго
ЦФ
72
James Bello
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
31
Мелькер Элльборг
ВР
27
Йохан Далин
ВР
2
Johan Karlsson
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Оскар Левицки
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
23
Стефано Веччиа
ПВ
Главный тренер
Анес Мравац
Остались в запасе
44
Флориан Вигеле
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
22
Ян Палушка
ЦЗ
25
Кристоф Кабонго
ЦФ
72
James Bello
ЦФ
Остались в запасе
31
Мелькер Элльборг
ВР
27
Йохан Далин
ВР
2
Johan Karlsson
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Оскар Левицки
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
23
Стефано Веччиа
ПВ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Анес Мравац
Статистика матча Виктория - Мальме
2
1
2
3
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
6
Нарушения
12
16
Офсайды
4
2
Количество передач
457
323
Сейвы
1
4
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
2.08
0.29
Смотреть прямую трансляцию матча «Виктория» против «Мальме», 2 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Виктория» – «Мальме»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»