Турниры:
Лига Европы (2022/2023), группа D
Лига Европы (2022/2023), ответный матч
Лига Европы (2022/2023), первый матч
|6 тур
|3 ноября, четверг
|23:00
|Брага
|2:1
|Мальме
|5 тур
|27 октября, четверг
|19:45
|Мальме
|0:2
|Юнион СЖ
|4 тур
|13 октября, четверг
|22:00
|Унион
|1:0
|Мальме
|3 тур
|6 октября, четверг
|19:45
|Мальме
|0:1
|Унион
|2 тур
|15 сентября, четверг
|22:00
|Юнион СЖ
|3:2
|Мальме
|1 тур
|8 сентября, четверг
|19:45
|Мальме
|0:2
|Брага
|4 раунд
ответный матч
|25 августа, четверг
|20:00
|Сивасспор
|0:2
|Мальме
|3 раунд
ответный матч
|11 августа, четверг
|21:00
|Дюделанж
|2:2
|Мальме