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    Мальме - результаты

    Город Мальме
    Дивизион Швеция-Аллсвенскан
    Сайт http://www.mff.se/
    Стадион Сведбанк Стэдион
    Тренер Андреас Георгсон
    Турниры:
    Лига Европы (2022/2023), группа D
    6 тур
    		3 ноября, четверг 23:00 Брага 2:1 Мальме
    5 тур
    		27 октября, четверг 19:45 Мальме 0:2 Юнион СЖ
    4 тур
    		13 октября, четверг 22:00 Унион 1:0 Мальме
    3 тур
    		6 октября, четверг 19:45 Мальме 0:1 Унион
    2 тур
    		15 сентября, четверг 22:00 Юнион СЖ 3:2 Мальме
    1 тур
    		8 сентября, четверг 19:45 Мальме 0:2 Брага
    Лига Европы (2022/2023), ответный матч
    4 раунд
    ответный матч    		 25 августа, четверг 20:00 Сивасспор 0:2 Мальме
    3 раунд
    ответный матч    		 11 августа, четверг 21:00 Дюделанж 2:2 Мальме
    Лига Европы (2022/2023), первый матч
    4 раунд
    первый матч    		 18 августа, четверг 20:00 Мальме 3:1 Сивасспор
    3 раунд
    первый матч    		 4 августа, четверг 20:00 Мальме 3:0 Дюделанж
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