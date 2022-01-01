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Швеция. Аллсвенскан
Команды
Мальме
Состав
€ 19 млн
Мальме - состав команды
Мальме
Швеция. Аллсвенскан
Стадион:
Сведбанк Стэдион
Сайт:
http://www.mff.se/
Тренер:
Анес Мравац
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Ольсен Робин
Вра
36
€ 0.6 млн
30
Фридрих Рикардо
Вра
33
€ 0.3 млн
27
Далин Йохан
Вра
40
€ 0.1 млн
50
William Nieroth Lundgren
Вра
-
25
Бузанелло
Защ
27
€ 3.5 млн
2
Грегерсен Стиан
Защ
31
€ 1.5 млн
18
Янссон Понтус
Защ
35
€ 0.7 млн
5
Джурич Андрей
Защ
22
€ 0.6 млн
13
Ольссон Мартин
Защ
38
€ 0.125 млн
4
Bleon Kurtulus
Защ
-
2
Johan Karlsson
Защ
-
7
Розенгрен Отто
Пол
23
€ 2.5 млн
6
Карабелев Янис
Пол
30
€ 0.8 млн
40
Бушуладжич Кенан
Пол
19
€ 0.5 млн
17
Стригер Ларсен Йенс
Пол
35
€ 0.4 млн
10
Кристиансен Андерс
Пол
36
€ 0.3 млн
6
Левицки Оскар
Пол
34
-
28
Jovan Milosavljević
Пол
-
15
Лахдо Майкель
Нап
23
€ 2.7 млн
29
Хакшабанович Сеад
Нап
27
€ 2.5 млн
9
Гарсия Диего
Нап
26
€ 1.5 млн
32
Гудьонсен Даниэль
Нап
20
€ 0.6 млн
11
Эконг Эммануэль
Нап
24
€ 0.55 млн
Всего игроков: 23, из них вратарей: 4, защитников: 7, полузащитников: 7, нападающих: 5
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