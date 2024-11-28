28.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы, 5 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Ференцварош
Ференцварош
3-1-2-1-3
90
Дибус
2
Рамирес
3
Гартенманн
26
Сиссе
80
Майга
25
Макрецкис
15
Абу Фани
20
Боржес
19
Варга
14
Траоре
20
Салданья
4-3-2-1
30
Фридрих
17
Стригер Ларсен
25
Реслер
19
Зеттерстрем
25
Бузанелло
4
Йонсен
7
Розенгрен
10
Кристиансен
38
Болин
6
Пенья
22
Ботхейм
26
Сиссе
22
Салаи
22
Салаи
26
Сиссе
20
Боржес
5
Бен Ромдан
5
Бен Ромдан
20
Боржес
20
Салданья
16
Закариассен
16
Закариассен
20
Салданья
15
Абу Фани
88
Ромменс
88
Ромменс
15
Абу Фани
19
Варга
8
Пешич
8
Пешич
19
Варга
17
Стригер Ларсен
37
37
17
Стригер Ларсен
22
Ботхейм
10
Берг
10
Берг
22
Ботхейм
10
Кристиансен
34
Лукили
34
Лукили
10
Кристиансен
38
Болин
32
Гудьонсен
32
Гудьонсен
38
Болин
6
Пенья
92
Телин
92
Телин
6
Пенья
Остались в запасе
Ференцварош
Мальме
1
Адам Варга
ВР
33
Левенте Эри
ВР
54
Norbert Kaján
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
50
Йоаким Перссон
ВР
50
William Nieroth Lundgren
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
6
Оскар Левицки
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
33
Левенте Эри
ВР
54
Norbert Kaján
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Остались в запасе
50
Йоаким Перссон
ВР
50
William Nieroth Lundgren
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
6
Оскар Левицки
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Статистика матча Ференцварош - Мальме
1
2
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
16
11
Офсайды
4
2
Количество передач
265
534
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
88
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.47
1.3
Смотреть прямую трансляцию матча «Ференцварош» против «Мальме», 5 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» – «Мальме»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»