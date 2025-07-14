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Прогноз на точный счет матча «Мальме» – «Иберия 1999»: Лига чемпионов, 15 июля 2025

14 июля 2025 12:10
Мальме - Иберия 1999
15 июл. 2025, вторник 20:00 | Лига чемпионов, 1 раунд
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6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Мальме»
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15 июля на «Новом стадионе Мальме» состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, где шведский «Мальме» после уверенной победы в гостях (3:1) примет «Иберию 1999». Хозяева постараются спокойно довести дело до выхода в следующий этап, в то время как гостям необходимо идти вперeд с риском.

«Мальме»

Шведский гранд подходит к ответной встрече с солидным гандикапом и отличной формой. Команда не проигрывает 5 матчей подряд, забивая в среднем по 2 мяча за игру (10 голов за 5 встреч) и при этом надeжно играет в защите – лишь 3 пропущенных (0.6 в среднем). Дома «Мальме» выступает уверенно, крупно обыгрывая соперников. Учитывая плотный график внутреннего чемпионата, можно ожидать умеренный ротационный состав, но даже при этом класс команды должен обеспечить преимущество.

«Иберия 1999»

Грузинский коллектив проявляет характер и результативность – 8 голов за 5 матчей, в среднем 1.6 за игру. Однако оборона команды нестабильна: 7 пропущенных за те же встречи и 3 игры подряд с пропущенными мячами. При этом «Иберия» забивает в 9 матчах подряд, включая выездные, что указывает на неплохой атакующий потенциал даже на чужом поле. Тем не менее, класс оппонента в первом матче оказался критическим фактором – несмотря на активность, Иберия уступила дома.

Факты о командах

«Мальме»

  • Не проигрывает 5 матчей
  • В 5 последних играх: 10 голов забито, 3 пропущено
  • Средняя результативность – 2.0 гола за матч
  • Пропускает в среднем 0.6 гола за игру
  • Не проигрывает дома 6 матчей подряд

«Иберия 1999»

  • Забивает в 9 матчах подряд
  • В 5 последних матчах: 8 голов забито, 7 пропущено
  • В среднем 1.6 забитого и 1.4 пропущенного за матч
  • Не проигрывает в 18 из 20 последних матчей
  • Пропускает в 3 последних играх подряд

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
3
Забитых мячей
1
3
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:3
Лига чемпионов, 1 раунд
Иберия 1999
1 : 3
08.07.2025
Мальме

Прогноз на матч «Мальме» – «Иберия 1999»

С учeтом уверенной победы «Мальме» в первом матче, в домашнем поединке шведы не будут форсировать события и предпочтут контролировать игру с упором на надeжную оборону. Однако «Иберия 1999» способна доставить проблемы – особенно с учeтом еe серии с голами. Вероятен умеренно результативный сценарий, где «Мальме» вновь окажется сильнее, но не без труда.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Мальме».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Мальме» – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Победа «Мальме» + тотал больше 2.5 – коэффициент 2.10

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Мальме»
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Автор: Ланьков Роман
Лига чемпионов Иберия 1999 Мальме
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