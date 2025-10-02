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  • «Ноттингем Форест» – «Мидтьюлланд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

«Ноттингем Форест» – «Мидтьюлланд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

2 октября 2025, 20:50
Ноттингем Форест
02.10.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
2 : 3
Завершен
Мидтьюлланд
22' Д. Ндой 90+3' К. Вуд (П)
18' У. Диао 24' М. Серенсен 88' В. Андреасен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К) ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
4
Усман Диао
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К) ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
21
Денил Кастильо
ОП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Ноттингем Форест
12
Джон
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Зак Эббот
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
8
Николас Домингес
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
24
Дарио Осорио
ПВ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
9
Франкулину
ЦФ
41
Микель Гогорза
ЦФ
4-1-1-3-1
26
Селс
31
Миленкович
5
Морато
5
Мурильо
3
Уильямс
6
Сангаре
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
5
Андерсон
14
Ндой
11
Жезус
3-3-1-1-2
1
Олафссон
4
Диао
22
Серенсен
6
Эрлич
43
Мбабу
21
Кастильо
55
Бак Йенсен
8
Биллинг
58
Симсир
74
Брумадо
10
Чо
5
Мурильо
37
Савона
37
Савона
5
Мурильо
11
Жезус
9
Вуд
9
Вуд
11
Жезус
43
Мбабу
3
Ли
3
Ли
43
Мбабу
21
Кастильо
19
19
21
Кастильо
10
Чо
17
Андреасен
17
Андреасен
10
Чо
58
Симсир
24
Осорио
24
Осорио
58
Симсир
74
Брумадо
9
Франкулину
9
Франкулину
74
Брумадо
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Мидтьюлланд
12
Джон
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Зак Эббот
ЦЗ
8
Николас Домингес
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Йонас Лоссль
ВР
29
Паулиньо
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
41
Микель Гогорза
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
12
Джон
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Зак Эббот
ЦЗ
8
Николас Домингес
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
29
Паулиньо
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
41
Микель Гогорза
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Ноттингем Форест - Мидтьюлланд
3
2
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
10
8
Нарушения
14
15
Офсайды
3
2
Количество передач
468
288
Сейвы
1
7
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.92
2.1

Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Мидтьюлланд», 2 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Мидтьюлланд»

«Ноттингем Форест» – «Мидтьюлланд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Мидтьюлланд Ноттингем Форест
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