02.10.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы, 2 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
4-1-1-3-1
26
Селс
31
Миленкович
5
Морато
5
Мурильо
3
Уильямс
6
Сангаре
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
5
Андерсон
14
Ндой
11
Жезус
3-3-1-1-2
1
Олафссон
4
Диао
22
Серенсен
6
Эрлич
43
Мбабу
21
Кастильо
55
Бак Йенсен
8
Биллинг
58
Симсир
74
Брумадо
10
Чо
5
Мурильо
37
Савона
37
Савона
5
Мурильо
11
Жезус
9
Вуд
9
Вуд
11
Жезус
43
Мбабу
3
Ли
3
Ли
43
Мбабу
21
Кастильо
19
19
21
Кастильо
10
Чо
17
Андреасен
17
Андреасен
10
Чо
58
Симсир
24
Осорио
24
Осорио
58
Симсир
74
Брумадо
9
Франкулину
9
Франкулину
74
Брумадо
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Мидтьюлланд
12
Джон
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Зак Эббот
ЦЗ
8
Николас Домингес
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Йонас Лоссль
ВР
29
Паулиньо
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
41
Микель Гогорза
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
12
Джон
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Зак Эббот
ЦЗ
8
Николас Домингес
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
29
Паулиньо
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
41
Микель Гогорза
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Ноттингем Форест - Мидтьюлланд
3
2
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
10
8
Нарушения
14
15
Офсайды
3
2
Количество передач
468
288
Сейвы
1
7
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.92
2.1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Мидтьюлланд», 2 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Мидтьюлланд»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»