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Дания. Суперлига
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Мидтьюлланд
Результаты
€ 63 млн
Мидтьюлланд - результаты матчей
Хернинг
Дания. Суперлига
Стадион:
МКХ Арена
Сайт:
http://www.fcm.dk/
Тренер:
Томас Томасберг
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Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Дания. Супер-Лига. 2010/2011
Чемпионат Дании. 2009/2010
14.09 | 20:00
Мидтьюлланд
4 : 2
Брондбю
07.09 | 20:00
Мидтьюлланд
2 : 2
Нордшелланд
02.09 | 21:00
Орхус
0 : 2
Мидтьюлланд
30.08 | 15:00
Силькеборг
1 : 1
Мидтьюлланд
23.08 | 15:00
Мидтьюлланд
1 : 0
Рандерс
16.08 | 17:00
Люнгбю
1 : 1
Мидтьюлланд
02.08 | 15:00
Мидтьюлланд
2 : 1
Хорсенс
26.07 | 15:00
Сендерийск
2 : 3
Мидтьюлланд
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