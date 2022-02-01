Турниры:
Дания. Суперлига (2022/2023)
|19 тур
|27 февраля, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|0:1
|Брондбю
|18 тур
|20 февраля, понедельник
|21:00
|Виборг
|0:4
|Мидтьюлланд
|17 тур
|13 ноября, воскресенье
|22:00
|Рандерс
|0:0
|Мидтьюлланд
|16 тур
|7 ноября, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|0:0
|Нордшелланд
|15 тур
|31 октября, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|1:2
|Оденсе
|14 тур
|22 октября, суббота
|17:00
|Копенгаген
|1:1
|Мидтьюлланд
|13 тур
|16 октября, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|2:1
|Хорсенс
|12 тур
|9 октября, воскресенье
|15:00
|Орхус
|0:1
|Мидтьюлланд
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|15:00
|Мидтьюлланд
|1:1
|Виборг
|10 тур
|18 сентября, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|2:1
|Копенгаген
|9 тур
|11 сентября, воскресенье
|15:00
|Нордшелланд
|1:1
|Мидтьюлланд
|8 тур
|4 сентября, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|0:2
|Ольборг
|7 тур
|29 августа, понедельник
|20:00
|Брондбю
|0:2
|Мидтьюлланд
|6 тур
|20 августа, суббота
|17:00
|Мидтьюлланд
|0:2
|Орхус
|5 тур
|12 августа, пятница
|20:00
|Хорсенс
|3:3
|Мидтьюлланд
|4 тур
|5 августа, пятница
|21:00
|Люнгбю
|3:3
|Мидтьюлланд
|3 тур
|29 июля, пятница
|20:00
|Оденсе
|1:5
|Мидтьюлланд
|2 тур
|22 июля, пятница
|20:00
|Мидтьюлланд
|1:3
|Силькеборг
|1 тур
|15 июля, пятница
|20:00
|Мидтьюлланд
|1:1
|Рандерс