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    Мидтьюлланд - результаты

    Город Хернинг
    Дивизион Дания-Лига SAS
    Сайт http://www.fcm.dk/
    Стадион МКХ Арена
    Тренер Бо Хенриксен
    Турниры:
    Дания. Суперлига (2022/2023)
    19 тур
    		27 февраля, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 0:1 Брондбю
    18 тур
    		20 февраля, понедельник 21:00 Виборг 0:4 Мидтьюлланд
    17 тур
    		13 ноября, воскресенье 22:00 Рандерс 0:0 Мидтьюлланд
    16 тур
    		7 ноября, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 0:0 Нордшелланд
    15 тур
    		31 октября, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 1:2 Оденсе
    14 тур
    		22 октября, суббота 17:00 Копенгаген 1:1 Мидтьюлланд
    13 тур
    		16 октября, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 2:1 Хорсенс
    12 тур
    		9 октября, воскресенье 15:00 Орхус 0:1 Мидтьюлланд
    11 тур
    		2 октября, воскресенье 15:00 Мидтьюлланд 1:1 Виборг
    10 тур
    		18 сентября, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 2:1 Копенгаген
    9 тур
    		11 сентября, воскресенье 15:00 Нордшелланд 1:1 Мидтьюлланд
    8 тур
    		4 сентября, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 0:2 Ольборг
    7 тур
    		29 августа, понедельник 20:00 Брондбю 0:2 Мидтьюлланд
    6 тур
    		20 августа, суббота 17:00 Мидтьюлланд 0:2 Орхус
    5 тур
    		12 августа, пятница 20:00 Хорсенс 3:3 Мидтьюлланд
    4 тур
    		5 августа, пятница 21:00 Люнгбю 3:3 Мидтьюлланд
    3 тур
    		29 июля, пятница 20:00 Оденсе 1:5 Мидтьюлланд
    2 тур
    		22 июля, пятница 20:00 Мидтьюлланд 1:3 Силькеборг
    1 тур
    		15 июля, пятница 20:00 Мидтьюлланд 1:1 Рандерс
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