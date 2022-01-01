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Дания. Суперлига
Команды
Мидтьюлланд
Состав
€ 63 млн
Мидтьюлланд - состав команды
Хернинг
Дания. Суперлига
Стадион:
МКХ Арена
Сайт:
http://www.fcm.dk/
Тренер:
Томас Томасберг
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Олафссон Элиас Рафн
Вра
26
€ 3 млн
1
Лоссль Йонас
Вра
37
€ 0.05 млн
60
Угбо Марк
Вра
22
-
25
Nordin Bakker
Вра
-
30
Ovie Ejeheri
Вра
-
5
Кристенсен Расмус
Защ
29
€ 10 млн
4
Диао Усман
Защ
22
€ 8 млн
22
Серенсен Мадс
Защ
27
€ 6 млн
6
Эрлич Мартин
Защ
28
€ 4 млн
55
Бак Йенсен Виктор
Защ
22
€ 4 млн
3
Йенсен Магнус
Защ
29
€ 0.7 млн
21
Кастильо Денил
Пол
22
€ 7 млн
8
Биллинг Филип
Пол
30
€ 6 млн
29
Вятьен Кьелл
Пол
20
€ 2.5 млн
80
Силва Дани
Пол
26
€ 2 млн
27
Sofus Johannesen
Пол
-
24
Jonatan Lindekilde
Пол
-
33
Alamara Djabi
Пол
-
41
Гогорза Микель
Нап
19
€ 3 млн
10
Чо Ге-Сон
Нап
28
€ 2.5 млн
17
Уре Микаэль
Нап
31
€ 2.5 млн
74
Брумадо Жуниор
Нап
27
€ 0.8 млн
14
Чилуфья Эдвард
Нап
26
€ 0.7 млн
90
Этим Фрайдей
Нап
24
€ 0.5 млн
18
Stanley Iheanacho
Нап
-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 5, защитников: 6, полузащитников: 7, нападающих: 7
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