24.09.2025, среда, 19:45
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы, 1 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Мидтьюлланд
Мидтьюлланд
4-1-2-3
1
Олафссон
4
Диао
3
Ли
22
Серенсен
43
Мбабу
21
Кастильо
19
8
Биллинг
9
Франкулину
74
Брумадо
10
Чо
3-2-3-2
53
Кристенсен
4
Лавале
4
Горенц-Станкович
15
Оэрман
4
Айву
18
Карич
42
Чуквуани
14
Хорват
8
11
Малоне
14
Джатта
43
Мбабу
29
Габриэль
29
Габриэль
43
Мбабу
9
Франкулину
17
Андреасен
17
Андреасен
9
Франкулину
10
Чо
58
Симсир
58
Симсир
10
Чо
74
Брумадо
14
Чилуфья
14
Чилуфья
74
Брумадо
42
Чуквуани
19
Бек
19
Бек
42
Чуквуани
15
Оэрман
25
Хирлендер
25
Хирлендер
15
Оэрман
43
Хёдль
43
Хёдль
14
Джатта
26
26
14
Джатта
11
Малоне
25
Гргич
25
Гргич
11
Малоне
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Штурм
1
Йонас Лоссль
ВР
60
Марк Угбо
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
35
Bilal Krubally
ЦЗ
33
Alamara Djabi
ЦП
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
1
Маттео Биньетти
ВР
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
6
Gabriel Haider
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
39
Лука Вайнхандл
ЦП
Главный тренер
Юрген Саумель
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
60
Марк Угбо
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
35
Bilal Krubally
ЦЗ
33
Alamara Djabi
ЦП
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттео Биньетти
ВР
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
6
Gabriel Haider
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
39
Лука Вайнхандл
ЦП
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Юрген Саумель
Статистика матча Мидтьюлланд - Штурм
3
2
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
16
Офсайды
5
0
Количество передач
390
351
Сейвы
4
4
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.57
0.8
Смотреть прямую трансляцию матча «Мидтьюлланд» против «Штурма», 1 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мидтьюлланд» – «Штурм»
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Источник: «Бомбардир»