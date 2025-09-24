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  • «Мидтьюлланд» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

«Мидтьюлланд» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

24 сентября 2025, 18:35
Мидтьюлланд
24.09.2025, среда, 19:45
Лига Европы, 1 тур
2 : 0
Завершен
Штурм
7' О. Кристенсен (АГ) 89' У. Диао
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
4
Усман Диао
ЦЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К) ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
21
Денил Кастильо
ОП
19
Pedro Bravo
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
9
Франкулину
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Штурм
53
Оливер Кристенсен
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
(К) ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
42
Точи Чуквуани
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
14
Сиди Джатта
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Главный тренер
Юрген Саумель
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
60
Марк Угбо
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
35
Bilal Krubally
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
33
Alamara Djabi
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Штурм
1
Маттео Биньетти
ВР
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
6
Gabriel Haider
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
39
Лука Вайнхандл
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
43
Якоб Хёдль
ЦП
26
Belmin Beganovic
ЦФ
25
Леон Гргич
ЦФ
4-1-2-3
1
Олафссон
4
Диао
3
Ли
22
Серенсен
43
Мбабу
21
Кастильо
19
8
Биллинг
9
Франкулину
74
Брумадо
10
Чо
3-2-3-2
53
Кристенсен
4
Лавале
4
Горенц-Станкович
15
Оэрман
4
Айву
18
Карич
42
Чуквуани
14
Хорват
8
11
Малоне
14
Джатта
43
Мбабу
29
Габриэль
29
Габриэль
43
Мбабу
9
Франкулину
17
Андреасен
17
Андреасен
9
Франкулину
10
Чо
58
Симсир
58
Симсир
10
Чо
74
Брумадо
14
Чилуфья
14
Чилуфья
74
Брумадо
42
Чуквуани
19
Бек
19
Бек
42
Чуквуани
15
Оэрман
25
Хирлендер
25
Хирлендер
15
Оэрман
43
Хёдль
43
Хёдль
14
Джатта
26
26
14
Джатта
11
Малоне
25
Гргич
25
Гргич
11
Малоне
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Штурм
1
Йонас Лоссль
ВР
60
Марк Угбо
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
35
Bilal Krubally
ЦЗ
33
Alamara Djabi
ЦП
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
1
Маттео Биньетти
ВР
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
6
Gabriel Haider
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
39
Лука Вайнхандл
ЦП
Главный тренер
Юрген Саумель
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
60
Марк Угбо
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
35
Bilal Krubally
ЦЗ
33
Alamara Djabi
ЦП
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттео Биньетти
ВР
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
6
Gabriel Haider
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
39
Лука Вайнхандл
ЦП
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Юрген Саумель
Статистика матча Мидтьюлланд - Штурм
3
2
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
16
Офсайды
5
0
Количество передач
390
351
Сейвы
4
4
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.57
0.8

Смотреть прямую трансляцию матча «Мидтьюлланд» против «Штурма», 1 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мидтьюлланд» – «Штурм»

«Мидтьюлланд» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Штурм Мидтьюлланд
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