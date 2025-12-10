Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Мидтьюлланд» – «Генк»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.83

10 декабря 2025 16:36
Мидтьюлланд - Генк
11 дек. 2025, четверг 20:45 | Лига Европы, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.83
Победа «Мидтьюлланда»
Сделать ставку

11 декабря в 6-м туре общего этапа Лиги Европы встречаются «Мидтьюлланд» и «Генк». Игра состоится в Хернинге, начало – в 20:45 (мск).

«Мидтьюлланд»

Команда Майка Тулльберга располагается на 2-й позиции в таблице общего этапа, набрав 12 очков. «Мидтьюлланд» добыл 4 победы и потерпел 1 поражение, разница мячей – 12:5.

Последние результаты «Мидтьюлланда»:

  • 07.12.25 «Виборг» – «Мидтьюлланд» – 3:3;

  • 30.11.25 «Мидтьюлланд» – «Нордшелланд» – 6:0;

  • 27.11.25 «Рома» – «Мидтьюлланд» – 2:1.

«Генк»

«Генк» набрал 10 очков и занимает 9-е место в таблице ЛЕ. Подопечные Торстена Финка добыли 3 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 7:5.

Предыдущие результаты «Генка»:

  • 07.12.25 «Антверпен» – «Генк» – 3:0;
  • 04.12.25 «Генк» – «Андерлехт» – 1:3;
  • 30.11.25 «Генк» – «Левен» – 2:1.

Очные встречи

Между собой команды не встречались.

Прогноз на матч «Мидтьюлланд» – «Генк»

«Мидтьюлланд» – один из лидеров чемпионата Дании. «Генк» плетется в середине турнирной таблицы бельгийской лиги, отставая от лидера на 14 очков. Датчане выиграли 11 из 12 последних матчей на своем поле во всех турнирах – им по силам снять еще один скальп.

Прогноз – П1 с коэффициентом 1.83.

Прогноз на точный счет – 3:2 с коэффициентом 20.00.

1.83
Победа «Мидтьюлланда»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Лига Европы Генк Мидтьюлланд
Другие прогнозы
10.12.2025
20:45
1.60
Лига чемпионов, 6 тур
Вильярреал - Копенгаген
Тотал больше 2.5
10.12.2025
23:00
2.45
Лига чемпионов, 6 тур
Реал - Манчестер Сити
Победа «Реала»
10.12.2025
23:00
1.70
Лига чемпионов, 6 тур
Брюгге - Арсенал
Индивидуальный тотал Арсенала больше 1.5
10.12.2025
23:00
1.61
Лига чемпионов, 6 тур
Ювентус - Пафос
Победа «Ювентуса» и тотал больше 2.5
10.12.2025
23:00
1.82
Лига чемпионов, 6 тур
Бенфика - Наполи
Обе забьют
11.12.2025
20:45
1.40
Лига конференций, 5 тур
Ноа - Легия
Х2 (Легия не проиграет)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 