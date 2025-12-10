11 декабря в 6-м туре общего этапа Лиги Европы встречаются «Мидтьюлланд» и «Генк». Игра состоится в Хернинге, начало – в 20:45 (мск).
«Мидтьюлланд»
Команда Майка Тулльберга располагается на 2-й позиции в таблице общего этапа, набрав 12 очков. «Мидтьюлланд» добыл 4 победы и потерпел 1 поражение, разница мячей – 12:5.
Последние результаты «Мидтьюлланда»:
-
07.12.25 «Виборг» – «Мидтьюлланд» – 3:3;
-
30.11.25 «Мидтьюлланд» – «Нордшелланд» – 6:0;
-
27.11.25 «Рома» – «Мидтьюлланд» – 2:1.
«Генк»
«Генк» набрал 10 очков и занимает 9-е место в таблице ЛЕ. Подопечные Торстена Финка добыли 3 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 7:5.
Предыдущие результаты «Генка»:
- 07.12.25 «Антверпен» – «Генк» – 3:0;
- 04.12.25 «Генк» – «Андерлехт» – 1:3;
- 30.11.25 «Генк» – «Левен» – 2:1.
Очные встречи
Между собой команды не встречались.
Прогноз на матч «Мидтьюлланд» – «Генк»
«Мидтьюлланд» – один из лидеров чемпионата Дании. «Генк» плетется в середине турнирной таблицы бельгийской лиги, отставая от лидера на 14 очков. Датчане выиграли 11 из 12 последних матчей на своем поле во всех турнирах – им по силам снять еще один скальп.
Прогноз – П1 с коэффициентом 1.83.
Прогноз на точный счет – 3:2 с коэффициентом 20.00.