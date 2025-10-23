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  • «Маккаби» – «Мидтьюлланд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

«Маккаби» – «Мидтьюлланд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

23 октября 2025, 20:50
Маккаби
23.10.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 тур
0 : 3
Завершен
Мидтьюлланд
44' Франкулину 71' Ф. Биллинг 84' Франкулину
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
30
Itamar Noy
ЦП
8
Дор Перец
(К) ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
10
Kervin Andrade
ЦФ
19
Elad Madmon
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
4
Усман Диао
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К) ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
21
Денил Кастильо
ОП
8
Филип Биллинг
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
24
Дарио Осорио
ПВ
9
Франкулину
ЦФ
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Маккаби
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
3
Heitor
ЦЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
29
Хелио Варела
ЛВ
8
Бен Ледерман
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
9
Саед Абу-Фархи
ЦФ
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Мидтьюлланд
60
Марк Угбо
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
29
Адам Габриэль
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
41
Микель Гогорза
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
4-3-1-2
90
Мишпати
3
Ревиво
4
Шломо
5
Камара
6
Асанте
28
Сиссоко
30
8
Перец
77
Давида
19
10
4-1-1-2-2
1
Олафссон
4
Диао
22
Серенсен
6
Эрлич
55
Бак Йенсен
21
Кастильо
8
Биллинг
24
Осорио
17
Андреасен
10
Чо
9
Франкулину
30
8
Ледерман
8
Ледерман
30
8
Перец
36
Шахар
36
Шахар
8
Перец
19
29
Варела
29
Варела
19
10
9
Абу-Фархи
9
Абу-Фархи
10
77
Давида
60
60
77
Давида
8
Биллинг
3
Ли
3
Ли
8
Биллинг
17
Андреасен
43
Мбабу
43
Мбабу
17
Андреасен
21
Кастильо
19
19
21
Кастильо
10
Чо
58
Симсир
58
Симсир
10
Чо
24
Осорио
41
Гогорза
41
Гогорза
24
Осорио
Остались в запасе
Маккаби
Мидтьюлланд
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
3
Heitor
ЦЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
60
Марк Угбо
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
29
Паулиньо
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
3
Heitor
ЦЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Остались в запасе
60
Марк Угбо
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
29
Паулиньо
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Маккаби - Мидтьюлланд
4
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
4
6
Нарушения
10
14
Офсайды
1
2
Количество передач
356
459
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.63
1.98

Смотреть прямую трансляцию матча «Маккаби» против «Мидтьюлланда», 3 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Маккаби» – «Мидтьюлланд»

«Маккаби» – «Мидтьюлланд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Мидтьюлланд Маккаби
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