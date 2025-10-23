23.10.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы, 3 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Маккаби
Маккаби
4-3-1-2
90
Мишпати
3
Ревиво
4
Шломо
5
Камара
6
Асанте
28
Сиссоко
30
8
Перец
77
Давида
19
10
4-1-1-2-2
1
Олафссон
4
Диао
22
Серенсен
6
Эрлич
55
Бак Йенсен
21
Кастильо
8
Биллинг
24
Осорио
17
Андреасен
10
Чо
9
Франкулину
30
8
Ледерман
8
Ледерман
30
8
Перец
36
Шахар
36
Шахар
8
Перец
19
29
Варела
29
Варела
19
10
9
Абу-Фархи
9
Абу-Фархи
10
77
Давида
60
60
77
Давида
8
Биллинг
3
Ли
3
Ли
8
Биллинг
17
Андреасен
43
Мбабу
43
Мбабу
17
Андреасен
21
Кастильо
19
19
21
Кастильо
10
Чо
58
Симсир
58
Симсир
10
Чо
24
Осорио
41
Гогорза
41
Гогорза
24
Осорио
Остались в запасе
Маккаби
Мидтьюлланд
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
3
Heitor
ЦЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
60
Марк Угбо
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
29
Паулиньо
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
22
Офек Мелика
ВР
1
Йоав Герафи
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
3
Heitor
ЦЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Остались в запасе
60
Марк Угбо
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
29
Паулиньо
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Маккаби - Мидтьюлланд
4
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
4
6
Нарушения
10
14
Офсайды
1
2
Количество передач
356
459
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.63
1.98
Смотреть прямую трансляцию матча «Маккаби» против «Мидтьюлланда», 3 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Маккаби» – «Мидтьюлланд»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»