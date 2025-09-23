На старте группового этапа Лиги Европы датский «Мидтьюлланд» принимает австрийский «Штурм» на MCH Арене. Обе команды показывают результативный футбол и подходят к матчу с сериями побед и хорошими показателями в атаке. Это противостояние обещает быть равным и напряжeнным, ведь соперники практически не допускают осечек в национальных первенствах и еврокубках.

«Мидтьюлланд»

Датчане находятся в отличной форме: они выиграли пять последних матчей Лиги Европы, при этом в трeх из них не пропустили. «Мидтьюлланд» стабильно забивает – серия из 12 матчей с голами лишь подтверждает силу их атаки. В последних пяти встречах команда оформила 10 голов и пропустила всего два, что говорит о балансе между нападением и обороной. Дополнительное преимущество – игра дома, где клуб часто действует первым номером.

«Штурм»

Австрийцы тоже подходят к матчу в хорошей форме: в последних пяти играх команда забила девять голов и пропустила всего два. «Штурм» умеет действовать надeжно в обороне, но при этом не отказывается от атакующей модели. Особенно стоит отметить их успешные результаты на выезде в Лиге Европы – три победы подряд. Средняя результативность на уровне 1.8 гола за матч показывает, что команда способна навязать борьбу даже сильным соперникам.

Факты о командах

«Мидтьюлланд»

Не проигрывает в 23 из 25 последних матчей

В последних 5 играх забивает в среднем 2.0 гола

Пропускает всего 0.4 гола за матч

Забивает в 10 из 12 последних игр

«Штурм»

Побеждает в 3 последних выездных матчах в Лиге Европы

В последних 5 играх забивает в среднем 1.8 гола

Пропускает 0.4 гола за игру

Отличается высокой стабильностью в обороне

Прогноз на матч

Обе команды в отличной форме, и матч обещает получиться упорным. «Мидтьюлланд» имеет преимущество домашнего поля и яркую линию атаки, в то время как «Штурм» отличается компактной игрой и эффективными контратаками. С высокой вероятностью соперники обменяются голами, ведь оба привыкли играть активно и редко уходят с поля без забитого мяча. В то же время датчане выглядят чуть более уверенно в последних играх и могут взять верх.

Рекомендации