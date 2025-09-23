Введите ваш ник на сайте
«Мидтьюлланд» – «Штурм»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.9

23 сентября 2025 9:41
Мидтьюлланд - Штурм
24 сент. 2025, среда 19:45 | Лига Европы, 1 тур
1.90
Обе команды забьют
На старте группового этапа Лиги Европы датский «Мидтьюлланд» принимает австрийский «Штурм» на MCH Арене. Обе команды показывают результативный футбол и подходят к матчу с сериями побед и хорошими показателями в атаке. Это противостояние обещает быть равным и напряжeнным, ведь соперники практически не допускают осечек в национальных первенствах и еврокубках.

«Мидтьюлланд»

Датчане находятся в отличной форме: они выиграли пять последних матчей Лиги Европы, при этом в трeх из них не пропустили. «Мидтьюлланд» стабильно забивает – серия из 12 матчей с голами лишь подтверждает силу их атаки. В последних пяти встречах команда оформила 10 голов и пропустила всего два, что говорит о балансе между нападением и обороной. Дополнительное преимущество – игра дома, где клуб часто действует первым номером.

«Штурм»

Австрийцы тоже подходят к матчу в хорошей форме: в последних пяти играх команда забила девять голов и пропустила всего два. «Штурм» умеет действовать надeжно в обороне, но при этом не отказывается от атакующей модели. Особенно стоит отметить их успешные результаты на выезде в Лиге Европы – три победы подряд. Средняя результативность на уровне 1.8 гола за матч показывает, что команда способна навязать борьбу даже сильным соперникам.

Факты о командах

«Мидтьюлланд»

  • Не проигрывает в 23 из 25 последних матчей
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.0 гола
  • Пропускает всего 0.4 гола за матч
  • Забивает в 10 из 12 последних игр

«Штурм»

  • Побеждает в 3 последних выездных матчах в Лиге Европы
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.8 гола
  • Пропускает 0.4 гола за игру
  • Отличается высокой стабильностью в обороне

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
2
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
0.5
2:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  2:0
Лига Европы, 6 тур
Мидтьюлланд
2 : 0
03.11.2022
Штурм
Лига Европы, 1 тур
Штурм
1 : 0
08.09.2022
Мидтьюлланд

Прогноз на матч

Обе команды в отличной форме, и матч обещает получиться упорным. «Мидтьюлланд» имеет преимущество домашнего поля и яркую линию атаки, в то время как «Штурм» отличается компактной игрой и эффективными контратаками. С высокой вероятностью соперники обменяются голами, ведь оба привыкли играть активно и редко уходят с поля без забитого мяча. В то же время датчане выглядят чуть более уверенно в последних играх и могут взять верх.

Рекомендации

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.90
  • Победа «Мидтьюлланда» – коэффициент 2.05

1.90
Обе команды забьют
Автор: Орлов Максим
Лига Европы Штурм Мидтьюлланд
18+
