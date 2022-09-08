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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Штурм - Мидтьюлланд
Штурм - Мидтьюлланд: обзор матча 08 сентября 2022
Штурм
08.09.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа F, 1 тур
1 : 0
Завершен
Мидтьюлланд
8'
Э. Эмега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Мидтьюлланд
Желтая карточка
А. Айети
90'
+7
90'
+3
Желтая карточка
Г. Исаксен
Желтая карточка
И. Любич
90'
81'
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
Х. Дальсгаард
81'
Замена
М. Тюхосен
️️️️
Паулиньо
Замена
Д. Ороз
️️️️
Й. Горенц-Станкович
77'
Замена
И. Любич
️️️️
Т. Хорват
77'
Вторая желтая
С. Хирлендер
73'
70'
Замена
Э. Мартинес
️️️️
П. Систо
Замена
А. Айети
️️️️
Э. Эмега
69'
Желтая карточка
С. Хирлендер
65'
Замена
М. Фусейни
️️️️
В. Бевинг
62'
57'
Замена
К. Ольссон
️️️️
О. Серенсен
Пенальти не реализован!
Т. Хорват
42'
Желтая карточка
Э. Эмега
40'
ГОЛ! 1:0!
Э. Эмега
Пас отдал
А. Данте
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
10
Эвандер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Штурм
91
Лука Марич
ВР
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
6
Весел Демаку
ОП
77
Иван Любич
ОП
27
Кристоф Ланг
АП
16
Мохаммед Фусейни
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
26
Крис Куаку
ЦП
32
Эмилиано Мартинес
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
3-2-3-1-1
28
Зибенхандль
4
Горенц-Станкович
5
Вютрих
22
Аффенгрубер
44
Данте
70
Газибегович
22
Прасс
14
Хорват
25
Хирлендер
11
Бевинг
22
Эмега
4-4-1-1
1
Лоссль
3
Дальсгаард
28
Святченко
29
Паулиньо
18
Жуниньо
11
Исаксен
10
Эвандер
77
Систо
18
Серенсен
10
Дрейер
9
Каба
4
Горенц-Станкович
5
Ороз
5
Ороз
4
Горенц-Станкович
14
Хорват
77
Любич
77
Любич
14
Хорват
11
Бевинг
16
Фусейни
16
Фусейни
11
Бевинг
22
Эмега
9
Айети
9
Айети
22
Эмега
29
Паулиньо
17
Тюхосен
17
Тюхосен
29
Паулиньо
77
Систо
32
Мартинес
32
Мартинес
77
Систо
18
Серенсен
8
Ольссон
8
Ольссон
18
Серенсен
3
Дальсгаард
14
Чилуфья
14
Чилуфья
3
Дальсгаард
Остались в запасе
Штурм
Мидтьюлланд
91
Лука Марич
ВР
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
6
Весел Демаку
ОП
27
Кристоф Ланг
АП
Главный тренер
Кристиан Илцер
44
Николас Дир
ЛЗ
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
26
Крис Куаку
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
ЦП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
91
Лука Марич
ВР
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
6
Весел Демаку
ОП
27
Кристоф Ланг
АП
Остались в запасе
44
Николас Дир
ЛЗ
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
26
Крис Куаку
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Штурм - Мидтьюлланд
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
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